Theo MSN, sự việc xảy ra ở khu đô thị Coyoacan, thủ đô Mexico tháng 9 vừa qua. Một ban nhạc đường phố truyền thống được một người đàn ông thuê chơi bản "If They Let Us" dưới ban công nhà cô gái anh ta yêu, để làm nền cho màn cầu hôn lãng mạn của anh ta.

Ban nhạc đường phố Mexico thường mặc trang phục truyền thống khi biểu diễn. Ảnh: Villa Russo.

Tuy nhiên, khi cô gái xuất hiện, người đàn ông chưa kịp quỳ xuống nói lời cầu hôn thì ca sĩ chính nhận ra đó là vợ của mình. Màn biểu diễn lập tức kết thúc, người ca sĩ tiến đến gây gổ với tình địch. Mọi người trong ban nhạc phải xúm vào can ngăn.

Người ca sĩ cho biết anh và vợ hiện sống tại Miguel Hidalgo, phía tây thủ đô Mexico. Anh không hề biết vợ mình có một ngôi nhà ở đô thị Coyoacan.

Còn người đàn ông tổ chức màn cầu hôn nói mình hoàn toàn không biết người yêu đã có chồng. Nếu biết, anh ta không đời nào hẹn hò hay cầu hôn.

Hoàng Anh