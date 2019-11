Trước tình trạng ô nhiễm đến mức độc hại, các cửa hàng bán oxy ở thủ đô Ấn Độ cho phép người dân hít thở không khí sạch trong vài phút.

Giới chức New Delhi gần đây tuyên bố tình trạng khẩn cấp do chất lượng không khí của thành phố này độc hại gấp 20 lần mức an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Các trường học phải đóng cửa, hàng loạt công trình xây dựng phải tạm dừng.

"Ô nhiễm không khí đã nguy hiểm đến mức mọi người sẵn sàng trả tiền để hít thở không khí trong lành", Aryavir Kumar, chủ một cửa hàng bán oxy tại New Dehli, cho biết. Kumar bắt đầu kinh doanh từ tháng 5 song hai tuần trở lại đây lượng khách hàng tăng đột biến. Mỗi ngày, anh tiếp khoảng 30-40 khách tới thở oxy sạch.

Một khách hàng hít thở oxy tại cửa hàng. Ảnh: Reuters.

Cửa hàng bán oxy của Kumar nằm tại góc một trung tâm thương mại, được trang trí nhiều đèn màu. Với chi phí từ 299 đến 499 rupee (tương đương 4-7 USD), khách hàng được thở oxy 15 phút qua ống thông. Họ có thể tự chọn mùi hương, từ cam, oải hương, quế đến sả, bạc hà.

Kumar cho biết hít thở không khí trong lành không chữa khỏi bất cứ bệnh nào nhưng sẽ giải tỏa căng thẳng và đem tới sự dễ chịu.

Trên mạng xã hội Ấn Độ, sự xuất hiện của các cửa hàng bán oxy thu hút các bình luận trái chiều. Một số người cho rằng hít thở oxy không có lợi vì không khí bình thường chỉ có 20% là oxy. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng giá cả quá đắt đỏ và tương lai, chỉ người giàu mới được hít không khí sạch.

