Trải qua bao năm ở nhà thuê, tới khi có nhà riêng Phi Tuyết càng thấm câu "an cư lạc nghiệp". Có điều để "an cư", nhiều người thường chọn cách làm việc vất vả, tích cóp cả đời để xây nhà thật to, riêng cô có suy nghĩ khác. "An cư tức là có một nơi lui về sớm hôm và cho điểm tựa để vươn ra xa hơn. Vì thế, càng sớm có nhà bao nhiêu càng dễ có cuộc sống độc lập và hạnh phúc bấy nhiêu", Phi Tuyết nói. Cô chuẩn bị xây ngôi nhà thứ 2 cũng theo phong cách này.