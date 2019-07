Im lặng khi scandal nổ ra, hiến ít nhất một nửa tài sản nhận được sau ly hôn làm từ thiện... bà MacKenzie nhận được nhiều lời ca ngợi.

Tờ Bloomberg đưa tin, một trong những thương vụ chuyển nhượng tài sản lớn nhất thế giới giữa tỷ phú Amazon Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie sẽ diễn ra trong đầu tháng 7, theo phán quyết của tòa án. Bà MacKenzie, sẽ chính thức nhận 38 tỷ đôla, trở thành người phụ nữ giàu thứ tư thế giới sau ly dị.

Cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm của đôi vợ chồng từng được báo chí ca ngợi hết lời đã chấm dứt. Nhưng cách ứng xử của bà MacKenzie trong quá trình ly hôn khiến nhiều người thán phục. Tờ New Women's Daily, gọi đó là "nghệ thuật ly hôn" đáng để nhiều người học hỏi.

Jeff Bezos ly hôn người vợ 25 năm (phải) để đến bên người tình, nữ MC Lauren Sanchez . Ảnh: Bloomberg.

Khi những hình ảnh, tin nhắn của Jeff Bezos với nhân tình được đăng tải trên nhiều mặt báo, hay kể cả khi chồng thông báo ly hôn trên trang cá nhân vào tháng 1, bà MacKenzie vẫn giữ im lặng, dù cảm giác bị phản bội chắc chắn không hề dễ chịu. Bà cũng không đưa ra bất cứ phát ngôn nào hay việc sẽ "chiến đấu" để giành nửa khối tài sản khổng lồ, ước chừng hơn 70 tỷ đôla, và trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới sau ly hôn.

Phải tới ngày 4/4, tức là hơn ba tháng sau khi Jeff công bố hai người sẽ đường ai nấy đi, bà mới đưa ra một thông báo trên Twitter. MacKenzie cho biết bà "rất vui" khi để Jeff sở hữu 75% số cổ phiếu Amazon chung, cùng quyền biểu quyết số cổ phiếu bà nắm giữ. Theo đó, bà sẽ chỉ nhận 25% cổ phiếu Amazon thuộc sở hữu chung của cả hai. Toàn bộ cổ phần của bà trong Washington Post và công ty thám hiểm không gian Blue Origin vẫn thuộc về Jeff.

Bà cũng thể hiện sự thoải mái và phấn khích với những dự định sắp tới: "Tôi rất biết ơn quá khứ, hãy đón chờ những điều tốt đẹp ở tương lai". Không có bất cứ dòng trách cứ hay đả động gì tới chuyện chồng ngoại tình hay nỗi đau của bản thân. Trong quá trình ly hôn, hiếm khi thấy bà xuất hiện trên truyền thông cho tới khi việc này hoàn tất.

Khá nhiều người giàu có ở Mỹ đã biến vụ ly hôn trở thành một cuộc tranh giành quyền lợi như cặp sao truyền hình Christina Anstead và Tarek El Moussa. Ca sĩ Taylor Swift lại biến mọi cuộc chia tay của cô thành bài hát, thu hút được rất nhiều sự chú ý. Vì thế cách ứng xử của MacKenzie được cho là "duyên dáng", bà chọn cách im lặng, bảo vệ bản thân và bốn đứa con.

Theo Business Insider, tập đoàn Amazon cũng có ý nghĩa quan trọng đối với người phụ nữ tài giỏi này. Bà là kế toán đầu tiên của công ty và tham gia vào cả quá trình phát triển từ một nhà bán sách trực tuyến nhỏ thành người khổng lồ thương mại điện tử ngày nay, công ty thứ hai trong lịch sử Mỹ được định giá hơn 1.000 tỷ đôla.

Vì thế khi nhìn thấy cổ phiếu Amazon rớt giá kể từ khi tin đồn ly hôn được phát đi, người ta tin rằng bà không muốn như vậy. Dù Jeff Bezos không phải một người chồng hoàn hảo, từ bỏ cuộc sống 25 năm để theo một người phụ nữ khác, Mackenzie vẫn cho rằng đó là một người lãnh đạo xuất sắc và rất cần cho công ty. Bà chỉ lấy 1/4 so với những gì có thể nhận, để Bezos vẫn có thể tiếp tục làm chủ tịch, và vẫn giữ vị trí giàu nhất thế giới.

Trên Twitter cá nhân, Jeff Bezos hết lời khen ngợi vợ cũ của mình: "Tôi rất biết ơn MacKenzie vì lòng tốt và sự hỗ trợ của cô ấy trong quá trình hoàn tất thủ tục và hy vọng chúng tôi duy trì được mối quan hệ tốt với tư cách là bạn bè và cha mẹ của lũ trẻ... Cô ấy tháo vát, thông minh và mặc dù tương lai không còn ở bên nhau, tôi biết mình sẽ luôn học hỏi được nhiều điều từ cô ấy".

MacKenzie cho biết sẽ hiến ít nhất một nửa số tài sản sau ly hôn cho quỹ từ thiện. Ảnh: Bloomberg.

Một hành động được nhiều người ca ngợi nữa của MacKenzie là khi bà tuyên bố sẽ dùng một nửa số tài sản được chia để đóng góp vào quỹ từ thiện The Giving Pledge, do Bill Gates và Warren Buffett khởi xướng. Bà nói sẽ trở thành người hào phóng hơn chồng cũ.

Trước đây, Jeff Bezos thường xuyên phải đối mặt với những chỉ trích về việc làm từ thiện. Trong số 5 người giàu nhất nước Mỹ, chỉ có Bezos chưa ký cam kết vào quỹ The Giving Pledge. The New York Times đưa tin năm 2017, gia đình Bezos đã chi tổng cộng 100 triệu đôla cho các tổ chức từ thiện. Năm 2018, Bezos cam kết sẽ trao 2 tỷ đôla giúp đỡ các gia đình vô gia cư và tạo ra mạng lưới nhà trẻ cho trẻ em ở những khu vực thu nhập thấp. Các nhà chuyên môn chỉ ra rằng số tiền này vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng giá trị ròng của ông chủ Amazon.

Vì thế động thái hiến ít nhất một nửa tài sản cho từ thiện của bà MacKenzie sau khi ly hôn được cho là "tuyệt vời". Tờ QZ cho rằng sự khác biệt trong cách làm từ thiện của MacKenzie và chồng cũ khiến bà trở thành một trong những vị tỷ phú đáng theo dõi nhất hiện tại.

Mộc Miên (Theo QZ, Truthout)