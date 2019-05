Nấu than tổ ong ở logia, nữ chủ nhân một căn hộ diện trung cấp ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội để quên, gây cháy.

Tối 10/5, nhiều người dân tại một khu chung cư lớn ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm tá hỏa vì ngửi thấy mùi khói khó chịu khắp hành lang, hò nhau chạy xuống tầng 1. Nhân viên tòa nhà đã xác định một căn hộ ở tầng 17 có khói tỏa ra nghi ngút, lửa đang bén lên tại chỗ. Chỉ ít phút sau đám cháy được xử lý.

Hiện trường vụ cháy còn có hàng chục hộp than tổ ong dự trữ. Ảnh: Thùy Linh.

Theo ban quản lý tòa nhà, gây ra vụ hỏa hoạn là một phụ nữ 49 tuổi, kinh doanh nhỏ. Bà này dùng bếp than tổ ong để nấu pate bán bánh mì, rồi đi ra ngoài, khiến lửa bén lên. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại.

Ban quản lý cho rằng cư dân nọ đem than lên một cách giấu diếm, nằm ngoài khả năng kiểm soát của bảo vệ. Chị này đốt than ở vách ngăn phơi quần áo, khi đóng kín cửa, khói sẽ không thể đến được hệ thống báo cháy hay bay ra hành lang. Việc phát hiện mùi khói than chỉ trông cậy vào những chủ nhà phía trên.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, cư dân chung cư đã nhờ công an quận xử lý và phạt hành chính chủ nhà nọ. Người gây vụ cháy đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ cư dân và nói rằng mình dùng than do tiền điện tăng cao. Còn ban quản lý cho biết sẽ bổ sung những nội quy nghiêm ngặt hơn để tránh tình trạng này tiếp diễn.

Nhiều cư dân chạy xuống chân tòa nhà khi vụ cháy xảy ra. Ảnh: Thùy Linh.

Anh Cường (40 tuổi) ở cùng tòa nhà, sửng sốt khi hay tin: "Chị này quá coi thường tính mạng người khác. Quê tôi vốn nông thôn mà cũng chẳng còn dùng than tổ ong, nhìn ảnh nơi chị ấy nấu tôi phát hoảng!".

"Tôi không nghĩ chị ấy thiếu thốn đến mức như vậy, mà vấn đề là ở văn hóa. Nếu không có tiền trang trải, chị ấy có thể ở một nơi rẻ tiền hơn, chứ không phải là một chung cư hiện đại như thế này. Những trường hợp này phải có hình phạt nghiêm khắc, vì có thể sẽ khiến người khác mất mạng", chị Trần Kim Linh (49 tuổi), một cư dân chung cư này, nói.

Chung cư nơi có căn hộ cháy mới đi vào hoạt động khoảng 3 năm. Giá nhà ở đây được rao bán 25 - 30 triệu đồng/m2, mỗi căn tầm 80 m2 cũng có giá hơn 2 tỷ đồng.

Chuyện nấu than tổ ong không phải lạ với các cư dân ở những khu tập thể cũ, hay nhà ở xã hội, nhưng là khá hiếm với các chung cư ở các phân khúc cao hơn, nơi chủ hộ đa số là người trẻ tuổi, có trình độ.

Chị Vũ Thị Hà (29 tuổi, ở Xa La, quận Hà Đông) cho biết, khu căn hộ tầm trung chị từng ở đã có 2 vụ cháy nhỏ vì người dân đổ than còn lửa vào ống dẫn rác. Vì quá sợ hãi, chị đã phải bán căn hộ chuyển đi nơi khác. Ở chung cư mới của chị cũng tại quận này, việc dùng than để nấu bị cấm tuyệt đối.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Hữu Sơn, vấn đề ý thức kém ở các chung cư là vì nhiều người vẫn còn lối suy nghĩ đề cao cá nhân, không quan tâm đến cộng đồng, cũng như lối sống tự do của tiểu nông còn vương vấn trong tiềm thức. Bên cạnh đó có thể là do sự quản lý lỏng lẻo của các nhà quản lý, đôi khi chỉ xử phạt xuê xoa cho qua chuyện. Vấn đề văn hóa rất khó khắc phục. Nhưng về công tác quản lý thì có thể thay đổi ngay từ bây giờ.

Trọng Nghĩa