Bên cạnh thiết kế và màu sắc, người tiêu dùng còn quan tâm đến thành phần và chất liệu dụng cụ nhà bếp. Bộ bàn ăn 12 món thủy tinh chịu lực Duralex lys nâu khói sử dụng chất liệu thủy tinh cường lực, giúp chịu lực va đập tốt, có thể sử dụng an toàn trong lò vi sóng, tủ đông, máy rửa chén. Sản phẩm chống bám dầu mỡ, có thể chịu sốc nhiệt từ -20 độ C đến 180 độ C. Màu trong sản phẩm là màu hữu cơ, thân thiện với môi trường.