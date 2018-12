Ở nông thôn, nhiều gia đình vẫn có thói quen dùng nước giếng khoan, nước sông để phục vụ sinh hoạt, thậm chí ăn uống. Phương pháp xử lý nước đơn giản chỉ là lắng phèn hoặc lọc thủ công qua cát, than nên không thể loại bỏ hoàn toàn tạp chất lẫn trong nước. Tuy nhiên, ngay cả ở các đô thị lớn, đa phần người dân dùng nước do các nhà máy cung cấp nhưng tình trạng có mùi vẫn thường xuyên xảy ra do quá trình xử lý chưa đảm bảo... Mặt khác, trong quá trình dẫn nước về các hộ gia đình, nếu đường ống bị rò rỉ hoặc phân hủy các hợp chất hữu cơ tích tụ lâu ngày cũng gây mùi.

Mùi lạ thường thấy trong nước

Mùi thuốc tẩy hay còn gọi clo: Đây là tình trạng phổ biến, thường gặp ở các đô thị. Thông thường, clo được cho vào nước để ngăn sự phát triển của vi khuẩn nhưng nếu các nhà máy lạm dụng chất này sẽ để lại một lượng dư rất lớn.

Mùi tanh: Do nước chứa nhiều sắt, mangan hay nhôm. Mặt khác, nước nhiễm sắt cũng thường có màu vàng đục, để lâu cặn nâu đỏ hoặc nổi váng vàng trên mặt.

Mùi khai: Với những mẫu nước nhiễm amoni ở nồng độ cao từ 20mg/l có thể ngửi thấy mùi khai. Do đó, khi ngửi thấy mùi này, nước đã bị ô nhiễm khá nặng. Ngoài cách phát hiện qua mùi, nếu luộc thịt kỹ mà vẫn có màu hồng như không chín thì cũng có thể nước đã bị nhiễm amoni.

Mùi trứng thối: Nguyên nhân phổ biến là do vi khuẩn kỵ khí tồn tại ở nước. Tình trạng này xảy ra khi nước khai thác từ các mạch ngầm. Chúng dễ nhiễm hợp chất hữu cơ có trong lòng đất, dưới tác dụng của vi khuẩn sẽ sinh ra khí H2S hay còn gọi là hidro sunfua. Mặt khác, H2S có thể kết hợp với các kim loại có trong nước tạo thành kết tủa màu đen, làm đen nước.

Mùi mốc: Do các chất rắn bị phân hủy hoàn toàn trong nước chưa được loại bỏ. Hoặc nếu sử dụng nước có lẫn nhiều tạp chất hữu cơ như rong rêu, bạn cũng có thể ngửi được mùi này.

Mùi xăng dầu, nhựa thông: Mặc dù rất hiếm nhưng không phải là không xảy ra. Nguyên nhân có thể do bồn chứa nhiên liệu bị rò rỉ hay bể chứa nhiên liệu được đặt dưới lòng đất gần nguồn nước, chất thải từ các nhà máy hay bãi rác gây ô nhiễm. Bất cứ khi nào ngửi thấy mùi này thì bạn cần ngưng sử dụng nguồn nước này ngay lập tức.

Cảnh giác khi nước có mùi

Nước có mùi không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Chúng gây ngứa da, nổi mẩn đỏ khi tắm và tiểm ẩn nhiều hiện tượng khác. Một số bệnh về đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn… được chứng minh có liên quan đến nguồn nước ô nhiễm. Mặt khác, dùng nước chứa nhiều clo có thể tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, tim mạch, ung thư bàng quang… Cơ quan nghiên cứu chất lượng môi trường Mỹ cũng chỉ ra rằng, nguy cơ ung thư ở những người uống nước có chứa clo cao hơn 93% so với sản phẩm an toàn.

Hiện nay, các phương pháp đun sôi nước hay phơi ở nơi thoáng khí cho mùi lạ khuếch tán bay đi bớt vừa không thể xử lý triệt để tình trạng nước nhiễm bẩn. Hơn nữa, nếu nước nhiễm kim loại nặng thì những biện pháp này không có tác dụng. Một trong những phương pháp hữu hiệu là dùng máy lọc thông minh nhưng cần lưu ý là phải tìm sản phẩm chất lượng.

Mai Thương