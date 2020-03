Đầm hai dây The Cosmo Lindsey Strap Dress TC2005213WH thiết kế dáng suông, xẻ vạt cá tính. Màu xanh nhạt trẻ trung, nhẹ nhàng, thích hợp diện vào những ngày hè. Chi tiết cúp ngực, phối nơ bản to tạo điểm nhấn. Đầm có giá 199.500 đồng, giảm 50% so với giá gốc.