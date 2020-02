Đồng hồ thông minh Colmi S9 Plus có màn hình LCD 1,3 inch hiển thị thông tin sức khỏe như nhịp tim, bước đi, lượng calo tiêu thụ, ngày giờ... Thân máy làm từ kim loại chống gỉ bền đẹp, dây đeo bằng silicon mềm, không gây ngứa khi đeo, khóa gài chắc chắn. Đồng hồ còn được trang bị mặt kính gorilla glass 5 chống xước và va đập. Colmi S9 đạt tiêu chuẩn kháng nước IP68, có thể ngâm ở độ sâu hơn 1 m, có thể mang đi mưa, rửa tay, đi bơi... Tránh đeo đồng hồ vào phòng xông hơi hay tắm dưới vòi nước nóng, dễ ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong sản phẩm. Colmi S9 Plus có giá 649.000 đồng, giảm nửa giá so với giá gốc.