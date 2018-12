Người Nhật nổi tiếng với tập quán tiêu dùng khó tính nhất, đòi hỏi tất cả chi tiết phải đạt được độ chuẩn ở mức tối đa. Vì thế, các dòng sản phẩm Nhật chỉ bán cho người dân Nhật dùng, không xuất khẩu ra nước ngoài.

Một chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ cho biết, do không xuất khẩu ra nước ngoài nên hàng nội địa Nhật vào Việt Nam chủ yếu qua con đường xách tay. Nhóm sản phẩm được ưa chuộng phần lớn là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bỉm sữa, đồ điện tử. Hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng mua được hàng nội địa Nhật qua hình thức hàng xách tay, hoặc ở các cửa hàng bán lẻ.

Vị này chia sẻ thêm, theo tinh thần đề cao sự trung thực của người Nhật, hàng nội địa Nhật không có hàng giả. Tuy nhiên, vì có giá bán cao và bao bì hoàn toàn bằng tiếng Nhật nên nhiều thương lái vẫn luồn lách tuồn hàng giả trà trộn và bày bán chung với hàng thật.

Sữa bột Meji nội địa Nhật được nhiều chị em chọn, nhưng cần cẩn trọng để tránh mua nhầm hàng giả.

Phần lớn hàng nội địa Nhật không ghi ngày sử dụng trên bao bì do họ quản lý theo lô hàng. Nếu sản phẩm hết hạn sử dụng sẽ được nhà sản xuất thu hồi và tiêu hủy. Do vậy, tại Nhật không lưu hành sản phẩm hết hạn sử dụng. Đây là điểm an toàn ở Nhật, nhưng lại là kẽ hở của hàng nội địa Nhật xách tay.

Nhiều mặt hàng không ghi ngày sử dụng, không được thu hồi khi hết hạn và cứ được bày bán từ ngày này qua ngày khác. Dù người tiêu dùng Việt Nam vẫn có thể kiểm tra hạn sử dụng và nguồn gốc sản phẩm thông qua mã Batch Code, tuy nhiên, không phải ai cũng biết đây là mã gì, kiểm tra ở đâu và như thế nào khi trên bao bì sản phẩm hoàn toàn là chữ Nhật.

Chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ lý giải, mua hàng nội địa Nhật tại Việt Nam dễ nhưng để mua được hàng thật với giá tốt lại hoàn toàn không dễ. Với xu hướng mua sắm online hiện nay, một số người tiêu dùng Việt Nam đã chuyển hướng mua hàng nội địa Nhật trên Amazon Nhật Bản, thông qua dịch vụ mua hộ sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Fado.vn.

Khi mua hàng trên kênh này, người dùng không chỉ yên tâm về sản phẩm thật, mà còn được hưởng nhiều chương trình giảm giá lớn, giao hàng tận nhà và miễn phí vận chuyển cho đơn từ một triệu đồng.

Bên cạnh những điều cần lưu ý trên, người dùng Việt cần quan tâm đến các yếu tố. Cụ thể, phần lớn mỹ phẩm nội địa Nhật không in hạn sử dụng trên bao bì vì nhà sản xuất quản lý theo lô hàng (Lot). Tức là, sản phẩm đang được bán tại Nhật sẽ có thời hạn sử dụng 3-5 năm, nếu hết thời hạn này, nhà sản xuất sẽ thu hồi và tiêu hủy để không có bất cứ sản phẩm hết hạn nào lưu hành trên thị trường.

Mỹ phẩm đã mở nắp được khuyến cáo nên sử dụng trong vòng 6 tháng (6M), 12 tháng (12M), 18 tháng (18M) hay 2 năm (24M) tùy sản phẩm. Trên bao bì sản phẩm sẽ có ký hiệu tương ứng bên dưới:

