Tất cả các con của Tổng thống Trump đều không được phép uống rượu, hút thuốc hay bất kỳ chất gây nghiện nào, và tự lập từ sớm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có 3 vợ, 5 đứa con. Những người con của Trump không sống cùng bố trong thời gian dài vì bố mẹ ly hôn nhưng đều dành cho ông sự kính trọng đặc biệt. Ngoài cậu út Barron còn nhỏ, 4 người con còn lại đều thành đạt, giỏi giang, chưa từng có scandal nào.

3 con của người vợ đầu tiên đều có vị trí cao, được công nhận về tài năng và sự chăm chỉ. Trong đó Ivanka Trump hiện là cố vấn thân cận cho ông trong Nhà trắng, con trai cả Donald Jr. cùng con trai thứ Eric cùng nhau tiếp quản công việc ở The Trump Organization. Cô con gái Tiffany của người vợ thứ hai đang theo học Đại học luật Georgetown ở thủ đô Washington...

Nói về nguyên tắc dạy con trên CBN News năm 2011, Donald Trump cho hay ông quán triệt nguyên tắc 3 không: Không uống rượu, không hút thuốc, không dùng các chất gây nghiện.

Donald Trump bên người vợ hiện tại và 5 đứa con. Ảnh: CBN.

Ông Trump giải thích rằng anh trai mình đã qua đời vì nghiện rượu, một vài người bạn cũng trở thành "ma men", hủy hoại tiền đồ, sự nghiệp, nên ông tránh xa loại đồ uống này và luôn nhắc nhở các con về điều đó. Bản thân ông luôn làm gương cho chúng. "Tôi chưa bao giờ uống rượu", Trump từng khẳng định trên Fox News.

"Tôi có những đứa con tuyệt vời và hy vọng chúng mãi như vậy. Từ khi chúng đủ tuổi để lắng nghe, tôi đã luôn nói với chúng rằng không uống gì cả, không hút thuốc và đôi khi cả không uống cà phê, giờ đây thì có thêm không hình xăm. Con gái Ivanka mỗi khi nghe tôi nhắc lại đều nói 'Cha không cần phải nhắc nữa'", Trump chia sẻ.

Khi người ta hỏi Ivanka rằng tại sao cô không bao giờ tới những bữa tiệc rượu xa hoa, luôn có một câu trả lời đơn giản rằng: "Chúng tôi không được phép, đơn giản là như vậy... Tôi nhìn vào anh và em trai tôi, vào bản thân, tôi rất tự hào là không ai trong chúng tôi đổ đốn... Cha mẹ đã nuôi chúng tôi rất cứng rắn", Ivanka trả lời tạp chí GQ năm 2007.

Donald Trump luôn ý thức việc làm gương cho con, từ trong cuộc sống hàng ngày, cho tới công việc. Các con ông học được từ cha sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình. "Cha tôi luôn bảo nếu con yêu những gì con làm và làm việc thực sự, thực sự chăm chỉ, con sẽ thành công", Ivanka chia sẻ trong cuốn sách Women Who Work - Rewriting the rules for success.

Donald Trump chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng mỗi đêm, thức dậy lúc 5h30 sáng và có thể bắt đầu gọi điện làm việc từ 6 giờ. Thời gian trong ngày ông làm việc rất nhiều. Trump từng viết: "Làm việc chăm chỉ là phương pháp cá nhân của tôi để thành công về tài chính". Ông cũng từng chia sẻ trên Twitter rằng mình có thể làm việc nhiều giờ hơn hầu hết các tổng thống trước đây.

Noi gương cha, các con của Trump rất nỗ lực trong cuộc sống. Cô con gái Ivanka chăm chỉ, biết tự lập từ sớm. Bố mẹ chỉ cung cấp tiền học phí, còn lại tất cả các khoản khác, kể cả tiền điện thoại cũng do cô làm thêm, tự chi trả. Sau khi tốt nghiệp trường Wharton danh tiếng, Ivanka vào làm việc như một nhân viên bình thường trong công ty của gia đình để tích lũy kinh nghiệm. Hai anh em trai của cô cũng đều thực tập thời gian dài ở công ty, chứ không được bổ nhiệm vào vị trí cao ngay từ đầu.

Cậu cả nhà Trump, Donald Jr. từng nói: "Cha nói rằng nếu chúng tôi muốn bất cứ thứ gì, chúng tôi luôn phải làm việc để có được nó".

Các con của Trump đều dành cho cha sự kính trọng đặc biệt. Ảnh: FameFlynet.

Donald Trump còn dạy các con bài học về sự tôn trọng. Ái nữ nhà Trump từng trả lời trên tạp chí Politico: "Điều cha tôi quan tâm đó là sự tôn kính, kính trên nhường dưới. Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy chúng tôi quát tháo cha mẹ mình, thậm chí chỉ là nói to tiếng một chút cũng không có".

Trump cũng tự nhận mình là một ông bố có trách nhiệm, luôn quan tâm và theo sát các con. "Tôi luôn tự hào về bản thân khi là một ông bố tốt. Với bọn trẻ, tôi luôn ở đó khi chúng cần", Trump nói.

