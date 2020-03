Bên cạnh các kỹ năng khác, biết và thực hành quản lý tài chính là bước đệm cần thiết để trẻ tự lập, thành công.

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Thanh Tú - Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, trẻ từ 3 tuổi đã có nhận thức về tiền bạc, tò mò khi quan sát ba mẹ chi tiêu. Quản lý tài chính cá nhân là kỹ năng được phổ cập tại trường học ở các quốc gia phát triển như: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore, ... Việc dạy con quản lý tài chính từ nhỏ sẽ giúp trẻ hình thành nhận thức rõ ràng về tiền bạc, hiểu giá trị, biết trân trọng đồng tiền, nâng cao khả năng sống tự lập sau này.

Với người Do Thái, trẻ em được tiếp xúc với tiền từ sớm, bằng cách cầm nắm, chơi, phân biệt tiền xu, tiền giấy, mệnh giá từng tờ. Đồng thời cha mẹ cũng dạy con giá trị của tiền bạc để trẻ biết cách dùng tiền mua đồ đạc, trao đổi hàng hóa.

"Việc tiếp cận với tài chính từ nhỏ sẽ giúp con sống có trách nhiệm hơn, biết rằng tiền bạc không phải là sẵn có, cần dành dụm tiết kiệm để đạt thứ mình muốn...", bà khẳng định.

Ngày nay, bên cạnh các kỹ năng mềm khác, ngày càng có nhiều bậc phụ huynh Việt ý thức việc dạy con kỹ năng quản lý tài chính. Chị Nguyễn Quỳnh Mai (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, chị cho con tập "nuôi lợn" tiết kiệm số tiền mừng tuổi, để dành để mua đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập...

"Mỗi lần sử dụng số tiền tiết kiệm để mua đồ phục vụ học tập, các con cảm thấy rất hào hứng, thấy mình người lớn hơn, ngày càng có ý thức tiết kiệm", chị Mai chia sẻ

Bên cạnh các phương pháp truyền thống như đút lợn, gửi tiền ngân hàng, ..., cha mẹ có thể cùng con tham gia bảo hiểm nhân thọ để giúp trẻ hiểu, thực hành quản lý tài chính. Tuy nhiên, chị Mai cho rằng, trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, phụ huynh nên nói chuyện để trẻ hiểu về mục đích của hình thức tài chính này.

"Nuôi con trong thời đại mới, cha mẹ cần dạy con tư duy tài chính tích cực. Tôi vẫn thường chia sẻ rằng, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, bé sẽ nhận được sự bảo vệ trong suốt thời gian trưởng thành, vừa dành một khoản tiết kiệm để lo cho học hành sau này. Vì thế, 2 bé nhà tôi luôn có ý thức tiết kiệm từ khi còn nhỏ", chị Mai cho biết.

Cha mẹ có thể dạy con quản lý tài chính bằng cách nuôi lợn, sử dụng tiền mừng tuổi để mua đồ dùng...

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Thanh Tú cho rằng, khi trẻ được quyết định sử dụng số tiền mừng tuổi hoặc quỹ chung của gia đình cho việc mua bảo hiểm nhân thọ, các bé sẽ học thực hành quản lý tài chính cá nhân, hiểu rõ, đúng đắn hơn về ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ. "Cha mẹ nên chia sẻ, giải thích, trao đổi để con cùng đóng góp vào khoản phí đầu tư cho tương lai. Như vậy, trẻ sẽ cảm thấy tự hào vì góp phần tạo dựng tương lai", bà nhấn mạnh.

Hiện nay, có nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho trẻ em. Trong đó, An Khoa Trạng Nguyên là sản phẩm có nhiều quyền lợi. Ngoài kế thừa ưu điểm trong các sản phẩm dành cho trẻ, An Khoa Trạng Nguyên bổ sung thêm quyền lợi mới: chăm sóc y tế toàn diện, hỗ trợ tài chính, đồng thời miễn đóng phí còn lại của hợp đồng chính nếu không may cha mẹ gặp rủi ro.

Hiện, An Khoa Trạng Nguyên dành tặng quà tặng lập nghiệp cho trẻ em tham gia hợp đồng. Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh do virus corona diễn biến phức tạp, các khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu mắc Covid-19 theo phạm vi bảo hiểm của điều khoản sản phẩm.

Lê Nguyễn