Thực phẩm chức năng tăng cường trí não Neurozextra - TN02 cho người cần cải thiện các chứng thiểu năng tuần hoàn não, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, suy giảm khả năng thính giác thị giác do thoái hóa tế bào thần kinh, bệnh Alzhemer, chứng mất ngủ; người cần hỗ trợ ngăn ngừa tai biến mạch máu não, thoái hóa não, sự tấn công của các gốc tự do. Lọ 30 viên giá: 1,2 triệu đồng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, giấy phép quảng cáo số 00558/2018/ATTP-XNQC, do Bộ Y tế cấp ngày 31/5/2018.