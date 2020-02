Băng dán thun thể thao tự dính là sản phẩm chuyên dụng cho các bộ môn thể thao như: võ thuật, bóng đá, bóng chuyển, bóng rổ..., giúp cố định, bảo vệ cổ tay, chân, khuỷu tay, khớp gối, ngón tay, chân..., an toàn hơn khi tập luyện hoặc thi đấu. Sản phẩm làm từ chất liệu thun co giãn, có tính đàn hồi cao, kéo giãn được dài gấp 2,2 lần so với kích thước ban đầu.