Đà Nẵng2h45 ngày 3/4, thiếu uý Nguyễn Thị Hồng Hoa từ trung tâm pháp y về phòng và không thể chớp mắt trước hình ảnh hai người đồng đội vừa nằm xuống.

Thiếu úy Hoa mới về làm việc tại Đội Công tác hành chính công an quận Sơn Trà được bốn tháng. Tối 2/4, đồng nghiệp báo tin có vụ tai nạn giao thông ở phường. Ban đầu mọi người tưởng đùa nhưng sau đó Đội trưởng yêu cầu lên trực 100% vì "cơ quan có chuyện buồn".

Công an phong toả hiện trường để điều tra sự việc khuya ngày 2/4. Ảnh: Ngọc Trường.

"Tôi bật dậy mặc quân phục, vừa đi vừa đeo ve hàm rồi chạy vội vào cơ quan. Các anh chị có mặt trước đó ai cũng bơ phờ, mắt đỏ hoe", thiếu úy Hoa kể và cho biết lúc này mới hay tin đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) và trung sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi), công tác tại Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã hy sinh.

Tối hôm đó, ca trực của hai anh Tuấn và Toàn nhận tin có một nhóm 8 thanh thiếu niên đua xe, cướp tài sản nên tức tốc lên đường và kịp truy đuổi, ngăn chặn. Nhóm thanh niên liên tục chèn và tạt đầu xe khiến xe của hai chiến sĩ công an mất lái, ngã xuống đường. Đó là nhiệm vụ cuối cùng trong đời của họ.

"Tôi chưa làm việc nhiều cùng các anh, nên không nhiều ký ức và đau xót bằng những đồng đội đã gắn bó lâu nay. Nhưng chứng kiến cảnh anh em đồng đội ngồi sõng soài trước Trung tâm Pháp y, nghe tiếng khóc của mọi người khi vào nhìn mặt các anh lần cuối nhưng không ra hình hài thì không kìm nén được", Hoa nói.

Hai con của thiếu tá Đặng Thanh Tuấn bên linh cữu cha, tại nhà tang lễ thành phố chiều 3/4. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chứng kiến tất cả mọi việc, về đến phòng Hoa không thể chợp mắt dù hơn 2 tháng qua cô cùng đồng đội đã phải thay phiên nhau trực, nhiều người không được về nhà. Nữ cảnh sát quyết định ghi lại nhật ký gửi đồng đội.

Sáng nay, khi những dòng nhật ký này được đăng tải lên trang Facebook cá nhân, đã có hàng nghìn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng bày tỏ đau xót trước sự hy sinh của hai chiến sĩ.

"Tôi ghi lại nhật ký bằng tất cả cảm xúc của mình và thực sự bất ngờ khi nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên. Tôi muốn mọi người chia sẻ nhiều hơn nữa để đánh động đến sự thờ ơ của giới trẻ. Trong lúc cả nước đang chống dịch thì nhiều thanh thiếu niên lại lợi dụng đường vắng để cướp giật, đua xe", Hoa nói và hy vọng sự việc "không phải là sự hy sinh vô nghĩa".

Chiều nay, linh cữu đại uý Tuấn được quàn tại Nhà tang lễ để người thân, đồng đội đến viếng. Bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi) mắt đỏ hoe, hết nhìn di ảnh con trai lại quay sang nhìn hai cháu 9 và 12 tuổi. Một năm trước, bà chít khăn tang tiễn chồng cũng là một chiến sĩ công an, qua đời vì bạo bệnh.

Bà Hảo kể, anh Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình có hai anh em. Vất vả nuôi con trưởng thành rồi khoác lên mình bộ quân phục chiến sĩ công an nhân dân, bà không giấu được sự tự hào. Đại úy Tuấn trong mắt bà là người con ngoan hiền, chỉ cười chứ không bao giờ cãi mẹ.

Bà Nguyễn Thị Hảo, mẹ đại uý Tuấn, tại nhà tang lễ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Trường.

Mùa dịch bệnh Covid-19, hai mẹ con ít gặp nhau. Có khi một tuần anh Tuấn chỉ rảo qua nhà được vài tiếng rồi lại lên đường làm nhiệm vụ. Hai ngày trước, mẹ con kịp ăn với nhau bữa cơm. Anh Tuấn mua về cho mẹ hũ mắm tôm và còn dặn "mẹ ăn dần vì dịch bệnh phải hạn chế ra ngoài".

Trong con ngõ nhỏ ở đường Tô Hiến Thành (quận Sơn Trà), sáng nay nhiều người cũng đến chia buồn với gia đình trung sĩ Toàn. Ông Võ Xuân Nguyên (chú ruột) nói một tuần nay cháu mình ít về nhà. Thương con trai trực chống dịch vất vả, trưa hôm qua mẹ Toàn cùng em gái (đang học đại học) nấu bún đưa đến đơn vị. Không ai ngờ, đó lại là bữa cuối cùng do tay mẹ nấu.

Sáng nay, Công an TP Đà Nẵng đã thống nhất làm báo cáo đề xuất Bộ Công an thăng quân hàm cho Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn. 9 thanh niên tham gia đua xe và liên quan đến sự việc đã được công an triệu tập và đang lấy lời khai để xử lý nghiêm theo pháp luật.