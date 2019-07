Amy có thể tự nấu ăn, viết lách, chụp ảnh, quay phim, thậm chí là may vá. Giờ cô có kênh Youtube với 12.000 người theo dõi.

Amy Brooks, 37 tuổi, đến từ Pittsburgh, Mỹ, bẩm sinh đã bị khuyết tật cả 4 chi. Các bác sĩ nghi ngờ khả năng sống độc lập của cô bé. Cha mẹ cô cũng không chấp nhận đứa con bị khuyết tật nên đã bỏ rơi con mình ngay sau khi sinh. Họ thậm chí còn yêu cầu nhân viên bệnh viện đưa cô vào phòng khác và không cho cô ăn.

Từ khi còn nhỏ, Amy đã là một cô bé rất tự lập, tự ăn uống, leo trèo cầu thang... không cần người giúp đỡ. Ảnh: Mirror.

Nhưng may mắn gia đình Brooks đã nhận nuôi Amy ngay sau đó. Họ luôn khuyến khích, động viên Amy, là động lực giúp cô có thể sống tự lập như mọi người.

Cô gái này còn lập cho mình một tài khoản mạng nổi tiếng có tên "How does she do it?" (Cô ấy đã làm thế nào?) với 12.000 người theo dõi.

Amy tự điều hành kênh video của mình, ghi lại cách cô sống, làm việc và sinh hoạt hàng ngày.

Người phụ nữ không tay chân

Janet, mẹ nuôi của Amy cho biết bà không muốn con gái có một cuộc sống dựa dẫm, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô sẽ độc lập và làm nhiều việc như bây giờ. "Con bé luôn khiến người khác yên tâm khi để nó một mình", bà nói.

Mộc Miên (Theo Mirror)