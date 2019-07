Ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump có một tuổi thơ cô đơn, luôn ước mơ được cha mẹ quan tâm như các bạn.

Ivanka Trump được biết tới là một cô gái xinh đẹp, tài năng, giàu có, cánh tay phải đắc lực của ông Donald Trump trong Nhà Trắng. Thế nhưng trước khi trở thành một Ivanka duyên dáng, tự tin như hôm nay, cô từng có quá khứ không mấy dễ chịu.

Bà Ivana, mẹ của Ivanka kết hôn với ông Donald Trump năm 1977. Họ có với nhau 3 người con là Donald Jr, Ivanka và Eric. Cả hai ly hôn năm 1992, khi Ivanka chỉ mới 10 tuổi. Việc chia tay của ba mẹ ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của cô.

Bất chấp việc cha kết hôn với người tình Marla Maples một năm sau ly dị, Ivanka làm mọi cách để được ông chú ý. Cô sẽ ghé thăm cha trên đường đến trường, hoặc gọi điện cho ông. Và ông Trump, hầu như đều nhận cuộc gọi từ con gái.

Hình ảnh gia đình Ivanka khi còn hạnh phúc. Ảnh: Express.

Dù vậy, ông cũng không thể quan tâm tới Ivanka như trước. Nikki Haskell, một người bạn khác của gia đình, cho biết: "Trong lòng ông Trump, Ivanka luôn là cô con gái rượu. Nhưng ông ấy chỉ có mặt khi có thể mà thôi".

Trong khi đó, bà Ivana cũng không dành quá nhiều thời gian cho con cái. Đôi lúc, bà còn dọa sẽ cho cô "đi làm con nuôi" khiến Ivanka cảm thấy tổn thương, buồn bã.

Trong cuốn sách Kushner Inc ra mắt đầu năm nay, một người bạn giấu tên đã tiết lộ về cảm giác cô đơn của Ivanka Trump khi lớn lên trong một gia đình tan vỡ. "Cuộc sống gia đình không gắn bó cũng như sự thiếu quan tâm của cha mẹ đã đặt cô ấy vào một tình huống dễ bị tổn thương", người này nói.

Một người bạn khác của Ivanka cũng chia sẻ kỷ niệm về việc đưa cô về nhà chơi. Người này phàn nàn rằng mẹ quá kiểm soát và hay làm quan trọng hóa mọi việc. Lúc đó, Ivanka nói rằng: "Tớ ước mẹ cũng quan tâm tới tớ nhiều như vậy".

Năm 15 tuổi, Ivanka đăng ký học tại trường nội trú ở bang Connecticut. Theo cuốn Kushner Inc, cô phải chia tay trường nữ sinh ở Manhattan, New York do trốn học quá nhiều để đi làm người mẫu ảnh. Ivanka cho hay cô đi làm người mẫu cho Versace và Thierry Mugler, vì mẹ bắt cô phải tự trả hóa đơn tiền điện thoại.

Ivanka là cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump trong Nhà Trắng. Cô theo chân ông trong rất nhiều chuyến công du nước ngoài. Ảnh: Usmagazine.

Trong ngày đầu tiên đến đăng ký học, người hướng dẫn tại ngôi trường nội trú đã rất bất ngờ khi thấy Ivanka Trump bước ra từ chiếc limousine trắng một mình. "Cô ấy rất đẹp, nhút nhát và im lặng. Điều khiến tôi nhớ mãi là không có ai ở đó với cô ấy hết. Điều này rất lạ lùng", người này kể trong cuốn Kushner Inc.

Tại ngôi trường mới, Ivanka luôn cảm thấy cô đơn vì thiếu vắng bạn bè. Trong cuộc phỏng vấn năm 2007 với tạp chí Marie Claire, Ivanka cho biết: "Học trong trường nội trú khiến tôi có cảm giác như ở trong tù vậy, trong khi bạn bè tôi ở New York đều vui vẻ".

Bố chồng Ivanka, ông Charles Kushner, cho biết con dâu từng chia sẻ rằng muốn gia nhập gia đình thân thiết của họ vì cô chưa bao giờ có được cảm giác đó.

Mộc Miên (Theo Express)