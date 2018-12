Oppo F1 Plus giảm độc quyền 50% còn 4,99 triệu đồng (giá gốc 9,99 triệu đồng), tặng kèm gậy selfie cao cấp. Chiếc điện thoại sở hữu camera trước 16MP kết hợp cùng khẩu độ lớn f/2.0 và công nghệ tái tạo pixe cùng cảm biến giúp nâng khả năng bắt sáng, mang lại những bức ảnh selfie sắc nét. Công nghệ cảm ứng vân tay trên F1 Plus giúp mở khóa điện thoại trong 0,2s. Nút cảm ứng làm từ chất liệu gốm sứ cao cấp, sử dụng các thuật toán phức tạp khác nhau, có tác dụng nhận diện và hoàn thiện dấu vân tay liên tục cũng là điểm nổi bật của Oppo F1 Plus.