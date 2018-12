QCVN6-1:2010/BYT là quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp (nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai) tại Việt Nam. NSF là viết tắt của tổ chức giám định độc lập National Sanitation Foundation do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đứng đầu. NSF có chức năng kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn theo đúng như quảng cáo của nhà sản xuất. Dù đánh giá dựa trên những tiêu chí khác nhau, cả 2 quy chuẩn trên đều tuân theo hướng dẫn chặt chẽ của WHO và UNICEF.

Thực tế, quy định của WHO về chất lượng nước uống trực tiếp cho các quốc gia trên thế giới đều giống nhau. Tuy nhiên do đặc điểm nguồn nước khác nhau, mỗi nơi có thể bổ sung, điều chỉnh và ban hành quy chuẩn phù hợp. Vì vậy người dùng nên xem xét kỹ các tiêu chuẩn khi chọn mua máy lọc nước.

Kết quả đánh gia quy chuẩn quốc gia cho nước uống trực tiếp được công bố tại đây.

Thiết bị muốn đạt được một trong 2 chứng nhận này đều trải qua các bước tương đồng như nộp hồ sơ đăng ký kiểm định, đánh giá cảm quan, kiểm tra tại phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, lấy mẫu ngẫu nhiên… Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trên website cơ quan xét nghiệm và chứng nhận, ngoài ra còn phải kiểm tra định kỳ thường xuyên.

Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá 2 tiêu chuẩn nội và ngoại khác nhau. Đối với QCVN 6-1:2010/BYT, Bộ Y tế quy định thiết bị lọc phải thực hiện 2 bài kiểm tra nước theo hướng dẫn của WHO. Cụ thể là bài GTW (General test water) kiểm tra các chỉ số thông thường gồm clo tổng số, pH, độ đục, TDS, độ kiềm; và bài CTW (Challenge Test Water) kiểm tra 27 chỉ tiêu hóa lý và vi sinh.

Còn với NSF, thiết bị chỉ cần đáp ứng bài kiểm tra các chỉ số thông thường và một chỉ tiêu hóa lý nhà sản xuất đăng ký kiểm nghiệm cho thiết bị (có thể chọn một hoặc nhiều chỉ tiêu trong số 17 chỉ tiêu NSF đưa ra). 17 chỉ tiêu này đều có trong QCVN 6-1:2010/BYT.

Để phù hợp với nguồn nước Việt Nam, tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT được hãng máy lọc Karofi lựa chọn để kiểm định khả năng xử lý nước của sản phẩm. Quy trình do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thực hiện dưới sự hướng dẫn của WHO và UNICEF, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận ISO9001.

An San