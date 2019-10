Cha mẹ đáng được tôn trọng chính là những người tự giải quyết vấn đề của họ mà không làm phiền con cái.

Cuộc đời của một con người là một quá trình từ yếu đến mạnh, từ phồn thịnh tới suy tàn. Trong quá trình đó, những năm tháng cuối đời không chỉ được đánh giá bằng giá trị vật chất, của cải mà còn bởi sự tôn trọng của xã hội, gia đình, con cái. Có thể nói, nỗi buồn lớn của tuổi già là không được con cái, xã hội tôn trọng.

Ảnh: Elite Daily.

Sự đánh giá của con cái dành cho cha mẹ không liên quan đến tiền bạc. Thực tế cho thấy nhiều người giàu có nhưng không được con cái tôn trọng trong những năm tháng cuối đời.

Có hai kiểu cha mẹ luôn nhận được sự tôn trọng của con cái dù họ không giàu có hay quyền lực, đó là:

Cha mẹ thấu hiểu khó khăn của con

Bộ phim truyền hình Trung Quốc "All Is Well" ra mắt năm 2019 tạo nên cơn sốt vì phác họa chân thật cuộc sống của một gia đình thành thị nhiều thế hệ. Cha của nhân vật nữ chính, ông Tô Đại Cường, đại diện cho những phụ huynh "đáng ghét": cổ hủ, cố chấp, tức giận thì bỏ nhà đi, không được cưới vợ trẻ thì đòi tự tử. Ông chuyên gây rắc rối, đem đến phiền nhiễu cho con cái, khiến các con khổ sở vì hết lo việc mình đến lo việc bố.

Kiểu phụ huynh như ông Tô không hề hiếm. Không phải cha mẹ nào cũng có thể thấu hiểu, thông cảm với nỗi vất vả của con cái mình.

Người trẻ ngày nay có những khó khăn, mệt mỏi riêng. Vậy nên, các bậc cha mẹ đáng được tôn trọng chính là những người tự giải quyết vấn đề của họ mà không làm phiền con cái. Ví dụ, họ không lôi con cái vào chuyện vợ chồng của mình, không can thiệp sâu vào cuộc sống của con, không đòi hỏi con cung phụng, chu cấp tiền bạc... Cha mẹ thấu hiểu và chia sẻ, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con sẽ được các con và những người xung quanh yêu quý, tôn trọng.

Cha mẹ tôn trọng lựa chọn của con

Nhiều người có thể phản đối ý kiến này: Bọn trẻ liệu có chọn lựa đúng hay chưa, chúng đã đủ trưởng thành để đi đúng hướng hay chưa, không phải bố mẹ là người cần giúp con định hướng hay sao... Tuy nhiên, không tôn trọng lựa chọn của con chính là kiểm soát con, áp đặt cuộc sống của mình lên con cái.

Một người chỉ nhận được sự tôn trọng từ người khác nếu học cách tôn trọng đối phương trước. Đó là một con đường hai chiều. Thế nên, cha mẹ muốn có sự tôn trọng của con trước hết phải tôn trọng con. Nếu cố kiểm soát cuộc đời con, cha mẹ dễ nhận kết quả không mong muốn: tính cách con cái rồi sẽ giống cha mẹ, chúng lớn lên sẽ kiểm soát cha mẹ già đúng như lối họ cư xử ngày trước.

Thùy Linh (Theo QQ)