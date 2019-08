Tôi biết ơn vì nhờ có mẹ cạnh bên, gia đình vẫn luôn giữ được hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày.

Ai đi lấy chồng cũng sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, riêng tôi lại khác. Gia đình tôi rất đông con, nhà thì nghèo, ba má phải làm lụng vất vả kiếm từng miếng cơm manh áo cho 10 anh chị em tôi. Ba má đi làm, các anh các chị lớn chăm sóc tôi và các em, cùng nhau chia việc nhà, cùng ăn cùng chơi. Lớn thêm một tí thì các anh chị lớn đi làm phụ ba mẹ lo cho lứa em sau là chúng tôi. Việc nhà chúng tôi tự chia nhau lo liệu.

Tôi may mắn được đi học đến cấp 2, còn các anh chị lớn thì chỉ học cho biết con chữ là đã phải nghỉ. Khi quen biết chồng, tôi nghĩ mình rất may mắn, vì anh vừa biết chăm sóc vợ, vừa yêu thương gia đình tôi. Công việc của anh ổn định, gia cảnh tốt và không đông anh em như nhà tôi. Nhưng đến khi cưới anh, về làm dâu, tôi mới biết mình còn may mắn hơn nữa. Tôi được sống với mẹ anh - là một người mẹ thứ hai của tôi. Người mà tôi cảm thấy may mắn và biết ơn khi được về làm con dâu của bà.

Những ngày đầu về ở với mẹ, tôi được ân cần dạy dỗ từng cách ăn, cách nói, hành động, ứng xử. Tôi vui buồn cùng mẹ. Có lúc tôi xảy ra mâu thuẫn với chồng, mẹ là người khuyên nhủ, an ủi, bênh vực, giảng hòa. Thỉnh thoảng việc làm ăn xảy ra vấn đề, mẹ là người giữ bình tĩnh cho tôi và đưa ra bao lời khuyên giúp tôi bừng tỉnh giải quyết vấn đề.

Lần mang thai đầu tiên khiến tôi rất bỡ ngỡ. Khi đó, mẹ cũng là người ở bên cạnh để tôi vững vàng hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ. 9 tháng 10 ngày dài đăng đẳng, nhưng nhờ có mẹ mà ngày ngày tháng tháng cũng êm đẹp trôi qua. Rồi mẹ dạy tôi chăm con từ những chi tiết tinh tế nhất, cẩn thận nhất. Mẹ đem hết kinh nghiệm của mình để chỉ dạy lại cho tôi. Và những đứa con sau cũng lần lượt ra đời trong sự chăm sóc ân cần của mẹ.

Nhờ có mẹ, dù tôi sinh con 3 lần, nhưng không gặp các vấn đề về việc mang thai, trong lúc sinh hay hậu sinh sản. Tôi càng không bị trầm cảm sau sinh. Mẹ vừa người thầy, là người mẹ, là người bạn của tôi. Mẹ hay tâm sự tỉ tê cùng tôi, chăm và yêu thương các con của tôi. Mặc dù cuộc đời chúng tôi đã trải qua không ít lần sóng gió, nhưng nhờ có mẹ cạnh bên, gia đình vẫn luôn giữ được hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày. Tôi luôn dành sự biết ơn sâu sắc cho mẹ.

Lê Quỳnh