Đơn vị kêu gọi cộng đồng cùng chung tay xây dựng và lan tỏa văn hóa giao thông văn minh.

Chiến dịch "Chuyến xe văn minh" do các cơ ban ngành TP HCM cùng với sự đồng hành của Grab, vừa được phát động vào ngày 22/5, sẽ được kéo dài trong 6 tháng.

Là công ty công nghệ có số lượng lớn đối tác tài xế đang lưu thông trên đường mỗi ngày, khi tham gia "Chuyến xe văn minh", Grab cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật về an toàn giao thông. Chương trình cũng tập trung tuyên truyền về an toàn giao thông và ghi nhận chia sẻ những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp trong giao thông.

Tại buổi lễ phát động, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - kêu gọi mỗi cá nhân phải tham gia giao thông một cách văn minh. Theo ông, tình hình giao thông diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân nhưng chính yếu vẫn là ý thức của người đi đường. Do vậy mỗi cá nhân, đơn vị phải kiên trì xây dựng văn hóa, vận động người dân tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Vị đại diện này cũng bày tỏ mong muốn mỗi bác tài đều trở thành tài xế an toàn, thân thiện. Bác tài ôtô thì hỗ trợ hành khách, tham gia giao thông đúng luật. Các bác tài xe máy thì đội mũ bảo hiểm cho mình và người thân, không chạy xe lên vỉa hè. Người đi bộ sang đường đúng nơi đúng chỗ.

Khi đã uống rượu bia thì không lái xe và không ngồi lên xe người vừa uống xong. Nếu bạn mình lái xe thì trong các cuộc vui nên khuyên bạn không nên uống bia. Lực lượng chấp pháp thì uy nghiêm, minh bạch, nhân văn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp lập lại trật tự an toàn giao thông.

Buổi lễ còn có sự tham gia đông đảo của các đối tác tài xế Grab.

Ông Nguyễn Ngọc Trang - Giám đốc Bộ phận 4 bánh Grab Việt Nam phát biểu: "Sự an toàn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Grab ngay từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam".

Cũng theo ông Trang, Grab đang kỷ niệm 5 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam và cứ 4 người Việt Nam thì có một người đang sử dụng ít nhất một dịch vụ Grab mỗi tháng. Với số lượng đối tác tài xế đông đảo đang lưu thông trên đường mỗi ngày, đơn vị nhận thức được vai trò trong việc mang đến những dịch vụ di chuyển tiện lợi, nhanh chóng và đáng tin cậy cho người dân Việt Nam.

"Chúng tôi cũng nỗ lực từng ngày để nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho những chuyến xe được thực hiện trên nền tảng Grab", ông nói. Cụ thể, công ty thường xuyên kiểm tra chất lượng đầu vào của các đối tác tài xế; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông nhằm đảm bảo sự an toàn cho cả tài xế và hành khách.

Ông Nguyễn Ngọc Trang - Giám đốc Bộ phận 4 bánh Grab Việt Nam.

Grab cam kết đồng hành dài lâu cùng chương trình "Chuyến xe văn minh" nhằm góp phần giúp chương trình được lan tỏa rộng rãi, nâng cao nhận thức xã hội về văn hóa giao thông, xây dựng cộng đồng văn minh. Đơn vị cũng truyền thông để lan tỏa thông điệp xây dựng văn hóa giao thông cho các đối tác tài xế.

Hoài Nhơn