Phụ huynh nên lưu ý chất liệu, xuất xứ, thiết kế co giãn phù hợp của tã để bé thoải mái vui chơi, ngủ sâu giấc.

Với mỗi người mẹ, xuất phát từ tình yêu nên họ luôn có tâm lý dành những điều tốt cho con, ngay cả việc chọn sản phẩm như tã, bỉm. Để lựa chọn được loại tã phù hợp với bé, mẹ có thể cân nhắc những yếu tố dưới đây.

Chất liệu mềm mại

Làn da của trẻ mỏng hơn da của người lớn đến 30%, do vậy rất mong manh và nhạy cảm. Những cọ xát nhỏ cũng có thể gây trầy xước, gián tiếp khiến da bé bị tổn thương. Do vậy, mẹ nên ưu tiên những loại tã có chất liệu mềm mịn, thấm hút tốt, thoát ẩm nhanh như sợi nano để làn da non nớt của bé khô thoáng cả ngày, tránh bị hằm bí, đỏ.

Thiết kế giúp bé thoải mái

Dù là con đang say giấc, hay chạy nhảy nô đùa, mẹ vẫn muốn bé được thoải mái tối đa. Để được như vậy, mẹ chọn tã có thiết kế cải tiến mới như Moony - với màng vải lưng thun co giãn êm nhẹ, ôm vừa vặn cơ thể mà không để lại vết hằn trên da.

Lựa chọn tã phù hợp sẽ giúp bé vận động thoải mái cả ngày.

Bên cạnh đó, nhờ công nghệ stretch co giãn, mềm mại của Moony, mà dù ở thể trạng, tư thế vận động nào thì chiếc tã vẫn vừa khít với cơ thể, giúp bé cảm thấy dễ chịu, mẹ an tâm trước nỗi lo tràn tã.

Xuất xứ thương hiệu

Hầu hết các mẹ đều cân nhắc xuất xứ thương hiệu tã để tránh mua phải hàng trôi nổi, không rõ ràng để đảm bảo an toàn cho làn da bé. Là nhãn hiệu có nguồn gốc từ Nhật Bản, nguyên liệu cao cấp, an toàn nên tã giấy Moony được nhiều mẹ tin tưởng và lựa chọn. Tã có nhiều tính năng cải tiến khác như vạch báo chỉ thị ướt, giúp mẹ xác định chính xác được thời điểm nào cần thay mà không cần tháo tã để kiểm tra.

Ngoài ra, dải băng dính ở đằng sau có thể cuộn tròn sản phẩm sau sử dụng, tiện lợi khi thay tã cho con. Đây cũng là ưu điểm giúp mẹ chủ động hơn trong việc chăm con.

Bên cạnh sản phẩm chất lượng, mẹ cũng thường ưu tiên lựa chọn những loại tã đến từ các thương hiệu hiểu rõ nhu cầu của mẹ và bé. Trong số đó, tã Moony được nhiều mẹ tin dùng không chỉ bởi những sản phẩm cải tiến, vừa vặn với nhu cầu của bé mà còn mang đến nhiều chương trình, không gian chia sẻ hữu ích cho mẹ. Bằng cách này, Moony sẽ trở thành người đồng hành, giúp mẹ thêm vững tin trong suốt hành trình làm mẹ.

Là chủ nhân 3 năm liên tiếp của Mothers’ Selection Award do Hiệp hội các bà mẹ Nhật Bản bình chọn, tã Moony luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng, nâng niu làn da nhạy cảm của bé.

Ngọc Thi