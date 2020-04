Trà thảo mộc, nước hoa quả, sữa hạt, nước ép rong biển Catalia vị sâm Fansipan chứa nhiều dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.

Nước uống không chỉ giúp giải khát mà còn duy trì sự ổn định của sức khỏe. Với người cao tuổi, khi cơ thể đủ nước sẽ giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, góp phần ngăn ngừa chống lại các tác nhân gây bệnh. Nếu đang băn khoăn không biết loại nước phù hợp, người tiêu dùng có thể tham khảo danh sách dưới đây.

Trà thảo mộc

Trà thảo mộc dễ uống, dễ làm, ít gây ra tác dụng phụ, hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giúp cho việc thiền định hay tập yoga tốt hơn.

Nước đóng vai trò quan trọng với sức khỏe người cao tuổi.

Một số loại trà thảo mộc phù hợp với thể trạng người cao tuổi như: Trà sen giúp ngủ ngon, làm mát cơ thể và tốt cho thận; trà mướp đắng rừng có công dụng thanh nhiệt giải độc, giảm mỡ máu; trà hoa cúc hỗ trợ giảm nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, mờ mắt, giảm nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ,...

Bên cạnh đó người cao tuổi có thể đan xen sử dụng: trà nấm linh chi đỏ, trà gừng, trà bạc hà, trà hoa Hibiscus (Atiso đỏ), trà xanh, trà ô long, hồng trà,...

Các loại trà từ các loại lá – hoa – quả thiên nhiên là gợi ý cho người cao tuổi.

Nước hoa quả ép

Hoa quả rất tốt cho sức khỏe người cao tuổi. Đặc biệt nước ép là lựa chọn phù hợp với thể trạng, hệ tiêu hóa ngày càng kém. Người tiêu dùng tham khảo nước ép cam (giàu vitamin C), nước ép bưởi (dồi dào vitamin C, beta-Carotene, Lycopene), nước ép dứa (rất nhiều vitamin C và Enzyme bromelain), nước ép xoài...

Nước hoa quả ép là nguồn dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất dồi dào lại dễ tiêu hóa cho người cao tuổi.

Sữa hạt

Sữa hạt chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, không chứa chất béo xấu nên tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe. Gia đình có thể tự làm sữa hạt vừa an toàn, tiết kiệm. Người cao tuổi tham khảo một số loại sữa hạt như: sữa đậu nành, sữa sen, sữa hạt óc chó... trên mạng.

Sữa hạt giàu dinh dưỡng.

Nước ép rong biển Catalia vị sâm Fansipan

Rong sụn và sâm Fansipan hội tụ nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe người cao tuổi.

Sâm Fansipan (tên gọi khác là củ sâm đất, hoàng sìn cô) có nhiều khoáng chất có lợi như fructooligosaccharide, một loại đường có thể làm giảm mức triglycerides và lipoprotein ở mức thấp, từ đó làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Sâm cũng có hàm lượng khoáng chất và dinh dưỡng khác như đường, Vitamin D, B1, B2, B3, B6, Ka, Na, Magan, Fe cao. Bên cạnh đó, rong sụn có hàm lượng vitamin A, vitamin B2, C, E cao. Thực phẩm cũng giàu iod.

Nước ép rong biển Catalia vị sâm Fansipan.

Nước rong biển ép vị sâm Fansipan có thể sử dụng hàng ngày như một loại một loại nước uống cho người cao tuổi, giúp giải khát sau những giờ tập luyện thể thao, dã ngoại hay hoạt động ngoài trời.

Lê Nguyễn