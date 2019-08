Bên cạnh đá mã não, thạch anh, đá mắt hổ đen cũng được xem là một trong những loại đá mang đến may mắn, phù hợp cho cả nam và nữ. Khi sử dụng các sản phẩm trang sức từ đá, người dùng nên tránh va đập mạnh, tránh để đá tiếp xúc nhiều với các loại hóa mỹ phẩm, hóa chất, nên tháo khi tắm và đi ngủ. Khi mua các sản phẩm trang sức từ đá của thương hiệu Ngọc Quý Gemstones, bạn còn được tặng thêm lá phật diệp, có thể dùng làm mặt dây chuyền hoặc cho vào ví giúp mang đến may mắn, bình an.