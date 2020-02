Nước hoa Burberry Brit for her với các nốt hương đầu, giữa và cuối từ hạnh nhân lục, cây sả chanh, quả lê, hoa mẫu đơn, gỗ gụ, hương vani và hổ phách, có giá ưu đãi 20% so với giá gốc trên Shop VnExpress, giảm còn 2,08 triệu đồng.