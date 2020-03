Cho bé đồ chơi, hát những bài vui nhộn, dùng sữa tắm gội dịu nhẹ... là một số mẹo giúp trẻ hứng thú vệ sinh cơ thể sạch sẽ trong mùa dịch.

Mẹ có thể mua một đàn vịt hoặc đồ chơi nổi trên mặt nước cho bé chơi khi tắm. Những "người bạn" đáng yêu này giúp bé mải mê chơi, vui vẻ hợp tác trong chuyện tắm gội.

Những bài hát có giai điệu vui tươi cũng có tác dụng tạo cho bé quên đi cảm giác sợ nước. Hai mẹ con có thể hát cùng nhau bài hát yêu thích, tạo những hình thù ngộ nghĩnh cho mái tóc...

Nếu bé chưa hào hứng với việc tắm gội, mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân. Thông thường, bé yêu sẽ có tâm lý sợ tắm nếu chẳng may dầu gội làm cay mắt bé. Tâm lý đó khiến cho bé dễ có cảm giác sợ hãi, phản kháng trong những lần sau. Sản phẩm tắm gội với thành phần từ thiên nhiên, dịu nhẹ như nước và không cay mắt sẽ là "người bạn" đồng hành cùng mẹ xóa tan nỗi sợ của bé.

Thấu hiểu tâm lý của bé và sự lo lắng của mẹ, Johnson’s vừa ra mắt dòng sản phẩm Johnson’s thế hệ mới - The New Johnson’s gồm các loại sữa tắm, sữa tắm gội toàn thân, sữa dưỡng ẩm sử dụng ít hơn đến 50% thành phần so với trước đây.

Đây là nỗ lực của đội ngũ khoa học tại Johnson’s nhằm mang đến sự tiện dụng cho mẹ, giúp bé hào hứng mỗi khi đi tắm. Trong đó, sữa tắm gội toàn thân Top-to-Toe - dòng sản phẩm "đinh" của thương hiệu 125 năm tuổi, đã được cải tiến, nhiều phụ huynh đón nhận.

Sữa tắm gội toàn thân Johnson’s Top-to-Toe không nhờn rít, dịu nhẹ, thành phần chiết xuất từ tự nhiên.

Trước nhu cầu của bố mẹ hiện đại, không ngừng tìm kiếm sản phẩm có thành phần nguồn gốc từ tự nhiên, Johnson’s đã cải tiến công thức để đáp ứng những tiêu chí này. Với thiết kế thân chai hình giọt nước thon gọn, mẹ dễ dàng cầm và nhấn bằng một tay khi vừa ôm vừa tắm bé.

Một sáng tạo của dòng The New Johnson’s là Johnson’s CottonTouch, có thành phần từ sợi bông thiên nhiên giúp tạo sự dịu nhẹ và mềm mịn phù hợp với những bé có làn da nhạy cảm. Hương thơm dịu nhẹ giúp bé thư giãn thoải mái hơn trong những lần tắm gội.

Johnson’s góp phần giúp bé yêu thích việc tắm gội.

Ngoài sữa tắm gội toàn thân Johnson’s Top-to-Toe và Johnson’s CottonTouch mẹ có thể chọn nhiều dòng sản phẩm đa dạng khác thuộc thế hệ mới của Johnson’s (The New Johnson’s) như sữa dưỡng ẩm, sữa tắm... có thành phần từ thiên nhiên.

Những sản phẩm khi kết hợp với nhau còn tăng cảm giác thư giãn, sự dễ chịu cho bé, ví dụ như sau khi cho bé tắm gội toàn thân với Johnson’s Top-to-Toe hoặc Jonhson’s CottonTouch, mẹ có thể dùng thêm sữa dưỡng ẩm CottonTouch Face & Body Lotion.

