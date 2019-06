Những đôi giày chạy, đi bộ hay sneaker với kiểu dáng thể thao giảm giá chỉ còn từ một tới hơn hai triệu đồng.

Thương hiệu giày thể thao của Mỹ - New Balance - đang giảm giá nhiều thiết kế giày cho nam 10- 50%. Theo đó, những chàng trai đam mê giày thể thao sẽ có cơ hội sở hữu một sản phẩm bền, đẹp, đi êm chân với giá chỉ từ hơn một tới hơn hai triệu đồng.

Một số mẫu giày giảm giá dành cho nam giới:

Giày chạy Arishi v1 Fresh Foam giảm 43%, giá 3,11 triệu đồng, còn 1,77 triệu đồng. Sản phẩm có lớp đệm bên trong, giúp êm chân, lớp lưới thiết kế bên ngoài giúp thoáng khí, tạo cảm giác thoải mái.

Giày chạy Fresh Foam Cruz v2 giảm 41%, từ 3,75 triệu đồng còn 2,21 triệu đồng. Giày có nhiều màu sắc, thiết kế phần trên mềm mại, tạo cảm giác êm dịu cho đôi chân khi vận động.

Giày chạy Mvers LN1 giảm 20%, từ 2,7 triệu đồng, còn 2,14 triệu đồng. Bạn có thể sử dụng đôi giày này để tập thể dục, chạy bộ... hay đi dạo. Giày sử dụng chất liệu mềm mại, thoáng khí, đế có độ đàn hồi cao.

Giày chạy V1 Fresh Foam từ 3,42 triệu đồng, chỉ còn 1,54 triệu đồng.

Giày chạy 520v5 Cushioning giảm 20%, từ 2,88 triệu đồng, còn 2,3 triệu đồng.

Giày chạy MT410v5 Cushioning Trail giảm 31%, từ 2,89 triệu đồng, còn 1,991 triệu đồng.

Giày New Balance Herren 574v2 Core Sneaker giảm 45%, giá 2,995 triệu đồng chỉa còn 1,65 triệu đồng. Đây là đôi giày sneaker thể thao mang phong cách retro với đế ngoài bằng nhựa và đệm Encap ở giữa đế để hỗ trợ tối đa cho đôi chân. Sản phẩm tạo cảm giác thoải mái với kiểu dáng đơn giản.

Giày Herren 500 Sneaker Blau giảm 16%, từ 2,97 triệu đồng còn 2,5 triệu đồng.

Giày Damen 500 Sneaker giảm 23%, từ 2,5 triệu đồng, còn 1,92 triệu đồng.

Giày 608v1 Casual Comfort Cross Trainer giảm 19%, từ 3,09 triệu đồng còn 2,5 triệu đồng. Thiết kế giày đơn giản, màu trắng, các chàng dễ dàng kết hợp cùng trang phục khi đi chơi, đi làm, dạo phố... hoặc tập thể dục.

Giày Sneaker CM997H làm từ chất liệu da mềm, giảm 30%, từ 2,98 triệu đồng còn 2,085 triệu đồng. Ngoài giày nam, hiện tại, New Balance cũng giảm giá nhiều kiểu giày nữ, trẻ em với mẫu mã đa dạng, bắt mắt.

New Balance Athletic Shoe, Inc (NB), còn được biết với tên New Balance, là một công ty Mỹ sản xuất giày có trụ sở tại Brighton khu phố của Boston, Massachusetts. Công ty được thành lập vào năm 1906 với tên New Balance Arch Support Company và là một trong những nhà sản xuất giày dép thể thao lớn nhất thế giới.

Sản phẩm giày của thương hiệu New Balance có chất lượng cao, được gia công tỉ mỉ, tạo cảm giác thoải mái, êm ái cho đôi chân. Ngoài ra, công ty cũng sản xuất giày với đa dạng kiểu dáng dành cho phụ nữ, đàn ông, trẻ em, giày chạy, đi bộ, tập thể thao cường độ nặng... với thiết kế phong phú, đa dạng chủ đề.

