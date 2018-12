Cuộc thi thiết kế 'Ý tưởng cho căn bếp hiện đại' / Thể lệ cuộc thi thiết kế 'Ý tưởng cho căn bếp hiện đại'

Xã hội càng hiện đại, con người càng chú trọng đến chất lượng cuộc sống, điều này được thể hiện rõ nét nhất ở cuộc sống sinh hoạt gia đình. Căn bếp chính là nơi quan trọng nhất trong nhà góp phần tăng chất lượng cuộc sống gia đình. Đa phần các căn bếp truyền thống hiện tại thường chỉ thoả mãn nhu cầu về nấu ăn đơn thuần, mà chưa chú trọng đến giá trị tinh thần của bữa ăn. Một không gian bếp hiện đại sẽ là xu hướng thiết kế của tương lai gần, hướng đến cuộc sống chất lượng hơn.

Căn bếp hiện đại sẽ khiến việc nấu ăn trở thành sở thích đối với mọi thành viên trong gia đình từ bố mẹ đến con cái. Khi đó, căn bếp không còn là chỗ nấu ăn chật hẹp, bí bức ẩm thấp, mà nó sẽ là một không gian mở, giống như một phòng khách thứ hai.

Yếu tố chính tạo nên một căn bếp hiện đại là phong cách thiết kế. Điều này ảnh hướng rất lớn đến cách sống và định hướng người dùng đến sự hiện đại.

Để giúp người dùng thêm thoải mái và hứng thú trong nấu ăn thì yếu tố bố trí không gian và công năng sử dụng là rất quan trọng. Thiết kế bếp được chia làm 2 phần chính là khu tủ cao cho thiết bị, đồ khô và khu tủ thấp đảo bếp. Việc bố trí bếp nấu và bồn rửa tại đảo bếp sẽ giúp người nấu có thể tương tác và gần gũi với bên ngoài, gia đình bạn bè khiến việc nấu ăn không còn nhàn chán và mang tính áp lực nữa.

Ngoài ra, chính phong cách thiết kế tối giản, không rườm rà nhiều chi tiết sẽ giúp cho không gian bếp gọn gàng, thoáng đãng và sạch sẽ.

Mặt đứng nấu khu đảo bếp được bố trí bếp nấu, bồn rửa, máy rửa bát, thùng rác cùng các ngăn kéo để chứa các dụng cụ, bát đĩa ăn hàng ngày cho gia đình. Ngăn kéo luôn là vị trí dễ dùng và tiện dụng nhất cho các đồ sử dụng thường xuyên. Mặt tủ bên ngoài sử dụng để chứa các đồ ít dùng, đồ ăn tiệc nhiều người.

Với bếp nấu tại đảo bếp, bạn có thể sử dụng hút mùi công suất lớn với chức năng plasma công nghệ lọc khí tuần hoàn mới, giúp tiết kiệm điện năng điều hoà, lọc không khí cho nhà luôn trong lành ngay kể cả khi không nấu ăn.

Khu vực tủ cao với tủ lạnh Side By Side luôn là lựa chọn thú vị cho người sử dụng, do tính tiện dụng và phù hợp với sử dụng người Việt. Đặc biệt, tủ lạnh có thiết kế đẹp mắt và sang trọng sẽ góp phần cho không gian bếp thêm thẩm mỹ hơn nhiều. Ngoài tủ lạnh còn có lò nướng, vi sóng và máy pha cafe phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dùng. Tủ cao còn là khu vực phù hợp nhất cho đồ khô vì vừa tầm người, chứa được số lượng đồ lớn hơn so với tủ thấp và tủ treo tường.

Vật liệu và màu sắc cũng rất quan trọng trong thiết kế. Màu sắc tủ sử dụng thường là trung tính bởi rất dễ phối với các vật liệu khác. Phong cách thiết kế cần tối giản, không quá màu mè vì dễ gây khó chịu và nhanh chán. Tuy nhiên, bạn cũng không nên thiết kế quá tối giản dẫn đến nhàm chán. Các chi tiết tạo điểm nhấn bằng các vật liệu kính, gỗ tự nhiên và cây xanh sẽ giúp cho căn bếp thêm gần gũi và thoáng đãng hơn.

Các yếu tố trên không những tạo cho bếp có điểm nhấn, mà còn khiến không gian thêm gần gũi, có sức sống, đặc biệt là ở nhiều khu thành thị chật hẹp và ít cây xanh.

Một không gian bếp thẩm mỹ, sạch sẽ và gần gũi như trên sẽ khiến cho các cặp vợ chồng quá bận rộn với công việc có động lực cân đối thời gian công việc, giành nhiều thời gian nấu ăn cho gia đình. Người không biết nấu ăn sẽ có thêm động lực để vào bếp.

Một bữa ăn do vợ, chồng hoặc con cái nấu sẽ khiến cho gia đình thêm ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều. Đó chính là giá trị tinh thần của bữa ăn, của phong cách sống hiện đại, mà ở đó không gian bếp góp phần rất lớn giúp tăng chất lượng và thêm gia vị cho cuộc sống gia đình.

Nguyễn Tuấn Anh