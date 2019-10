Anh khâm phục bản tính kiên cường của em khi sáng đi làm công việc xã hội, chiều về nhà chăm sóc anh và con chu đáo từng bữa cơm.

Vợ ngoan hiền của anh. Anh biết em đã phải chịu biết bao tủi hờn vất vả từ ngày theo anh về miền Bắc xa xôi này. Đối với một người con gái ngoan hiền như em, thực ra, chỉ cần muốn, em hoàn toàn có thể tìm được một người chồng tốt, giàu có và đẹp trai hơn anh. Em hoàn toàn không đáng phải chịu nhiều thiệt thòi như thế. Em không đáng phải hy sinh vì anh như thế.

Em vẫn rất kiên cường đối diện với hiện thực. Ban ngày, em đi làm, khi trở về nhà lại nấu cơm giặt giũ chăm sóc anh và con. Giờ đây anh nhớ những ngày tháng đó và càng cảm thấy khâm phục sự kiên cường của em nhiều hơn. Đáng lẽ trong tình cảnh đó, khi người chồng đang là chỗ dựa của em bị sa sút cả về vật chất lẫn tinh thần, là một người con gái mềm yếu, em phải là người đau lòng nhất.

Anh còn nghĩ khi đó em phải là người lo sợ nhất, nhưng thật không ngờ em vẫn thật vững vàng. Em luôn không ngừng cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh giúp anh vượt qua thời gian khó khăn đó.

Anh thật lòng rất muốn để em sống thật an nhàn, hạnh phúc, không có những lo toan tính toán, cũng chẳng muộn phiền. Anh chỉ muốn mọi vất vả và khó khăn của em hãy chỉ để một mình anh gánh chịu. Anh nguyện sẽ làm tất cả vì em.

Anh thích nhất được ngắm lúc em đang ngủ say. Anh sẽ nằm sát bên tai em, thầm thì nói rằng: "Chồng yêu vợ lắm. Chồng sẽ yêu vợ trọn đời này". Dù em có nghe thấy hay không nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ, yêu một người chỉ cần được ôm chặt cô ấy trong lúc ngủ say và nói "Anh yêu em rất nhiều". Đó là một niềm hạnh phúc thật ngọt ngào. Yêu vợ nhiều nè. Anh mong muốn tương lai em sẽ an nhàn hơn.

Lê Cao Vương