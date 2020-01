Drap Kymdan Serenity Premium Osteo thích hợp với những người muốn đưa sắc màu thiên nhiên vào phòng ngủ. Với tông màu chủ đạo là xanh lá nhạt dịu nhẹ cùng màu xám nhạt, hoa văn cây rừng trang nhã, sản phẩm giúp tạo cảm giác thư thái cho gian phòng ngủ nhà bạn. Dòng drap Serenity Premium của Kymdan làm từ chất liệu modal và dupont coolmax có tỷ lệ lần lượt là 80% và 20%. Sản phẩm có khả năng chống nhăn, co rút, độ co giãn tối ưu. Ngoài ra còn có độ thoáng khí, tạo cảm giác mát mẻ khi nằm. Bộ drap có giá 4,24 triệu đồng trên Shop VnExpress, giảm 30% so với giá gốc.