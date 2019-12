Go Green International Awards 2019 Presented by Spec là giải kiến trúc danh giá dành cho kiến trúc sư trẻ và sinh viên Kiến trúc tại Việt Nam, khu vực Châu Á suốt nhiều năm liền do nhãn hàng Spec thuộc Tập đoàn 4-Oranges tài trợ dưới sự bảo trợ thông tin của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.