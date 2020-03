Hassel Brook ra ngoài mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Anh đeo khẩu trang trước khi ra ngoài.

Ảnh hưởng của Covid-19, kể từ đêm 22/3, tiểu bang New York đã thực hiện lệnh phong tỏa. Ngày 29/3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh đóng cửa mọi hoạt động tại tiểu bang này tới ngày 15/4. Thị trưởng New York kêu gọi người dân ở nhà càng nhiều càng tốt.