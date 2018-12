Nhà cách chỗ làm 20 km, tôi tốn cả cục tiền nuôi ôtô và người giúp việc

Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Trọng Ky, 27 tuổi ở Hà Nội:

Đọc nhiều bài chia sẻ trên mạng, tôi không hiểu sao mọi người cứ phải tìm đủ cách mua ôtô trong khi chẳng phải là đại gia. Thực tế, nếu chỉ mua ôtô phục vụ nhu cầu cá nhân sẽ rất tốn kém với gia đình thu nhập dưới 50 triệu/tháng, xét theo mức sống ở các thành phố lớn (như Hà Nội). Tôi từng phân vân xem nên lên đời xe máy hay ôtô và nhẩm tính những khoản chi trong một tháng nếu có ôtô như sau: Xăng: 2 triệu (mỗi tuần 500.000, tôi đi làm 13km); Gửi xe 2 triệu (ở nhà và công ty mỗi nơi một triệu); Bảo hiểm, bảo dưỡng, đăng kiểm: xấp xỉ một triệu; Rửa xe, đỗ vãng lai: 500.000.

Như vậy chi phí cho ô tô ít nhất sẽ là 5 triệu mỗi tháng, chưa tính thỉnh thoảng mất tiền do va chạm hay vi phạm giao thông. Còn một khoản nữa ít ai để ý là hao mòn xe. Bạn đi giữ xe đến mấy thì sau 3 năm bán lại cũng sẽ lỗ ít nhất 100 triệu, tức là một tháng hao mòn xe mất hơn 3 triệu. Tóm lại, sau 3 năm đi ôtô, bạn sẽ thấy mỗi tháng mất thêm 8 triệu và khoản tiền mua xe nằm im một chỗ, không sinh lợi gì.

Nên cân nhắc kỹ trước khi mua ôtô vì bạn có thể gánh thêm nhiều chi phí khi nuôi xe.

Mặt khác, taxi công nghệ đã rất phổ biến. Giả sử tôi có dùng taxi này đi làm thì chi phi hằng tháng của tôi sẽ là 110.000 x 2 x 22 = 4,5 triệu (mỗi chiều đi tôi mất 110.000, một tháng đi làm 22 ngày). Số tiền này rẻ chán so với con số 8 triệu ở trên. Hơn nữa, tôi chẳng bao giờ phải lo việc tìm chỗ đỗ xe, nói chuyện với công an hay tranh cãi khi va quệt. Thời gian trên ôtô, tôi hoàn toàn có thể nghỉ ngơi hay giải quyết công việc cá nhân. Cho nên với những người lấy lý do "tránh mưa nắng" để mua ôtô thì rõ ràng chưa tính toán thấu đáo.

Suy đi tính lại, tôi thấy ôtô chỉ giải quyết được mặt sĩ diện, hào nhoáng của người Việt. Mọi người cho rằng từ ôtô bước ra thì sẽ được kính nể hơn. Các giám đốc, nhân viên bán hàng mà đi ôtô thì đối tác, khách hàng cũng sẽ tôn trọng hơn. Ông bà có con cháu đi ôtô cũng nở mày nở mặt hơn... Tôi chỉ mới 27 tuổi, công việc gần như không tiếp xúc với đối tác hay khách hàng nên những điều trên là không cần thiết.

Không ít người cho rằng dịp lễ tết mà có ôtô đi du lịch, về quê thì chủ động hơn. Tuy vậy, hiện nay xe khách chất lượng cao cũng rất phổ biến, bỏ ra vài triệu đi lại còn đỡ tốn kém hơn nuôi ôtô.

Bạn tôi, hai vợ chồng kinh doanh thu nhập không ít hơn 200 triệu/tháng nhưng cũng chẳng cần đến xe hơi. Trong khi đó một người bạn của vợ tôi thì khốn khổ nuôi xe vì lương hai vợ chồng chỉ 30-40 triệu. Nhìn ông chồng bước từ ôtô xuống quần là áo lượt nhưng ai biết đâu hằng tháng chẳng đưa được cho vợ đồng nào.

Hiện tại, tôi thu nhập khoảng 21 triệu mỗi tháng, còn vợ 15 triệu. Đã có nhà riêng nhưng vì vợ đi làm xa nên chúng tôi cho thuê với giá 10 triệu/tháng để đi thuê một căn hộ gần cơ quan vợ chỉ tốn 4 triệu. Năm ngoái, trước khi có con, vợ chồng tôi tiết kiệm được 200 triệu. Mẹ tôi nói nếu hai đứa mua ôtô thì bà sẽ cho vay tiền. Dù hai vợ chồng cũng thích xe hơi nhưng sau khi tính toán thì chúng tôi tạm gác lại, chỉ cần mua chiếc xe máy mới là đủ.

Hiện tại, vì đã có con, các khoản chi của vợ chồng tôi tăng lên rất nhiều. Chúng tôi dùng tiền tiết kiệm để sinh lời, trang trải cuộc sống cho gia đình và giúp đỡ họ hàng 2 bên thay vì mua và nuôi ôtô. Vào những đi làm mà ngày mưa to, nắng gắt hay khi cả nhà muốn đi chơi ngoại thành, chúng tôi sẽ gọi xe dịch vụ. Tôi tính, 3-5 năm nữa, khi đã có vị trí tốt hơn trong xã hội và nếu công việc cần thiết, tôi sẽ nghĩ lại việc mua ô tô.

Trọng Ky

