Cô gái Trung Quốc và bạn trai dự định ở homestay trong kỳ nghỉ 1/5, song kế hoạch đổ bể khi cô gái nói mình sẽ không nấu ăn.

Qin Fei, 29 tuổi ở Trùng Khánh, đang rất tức giận vì bị bạn trai mới quen phũ phàng ngay khi biết cô không thể nấu ăn, làm việc nhà. Dáng người cao, ăn mặc đẹp, Qin Fei đang là quản lý khách hàng của một công ty tài chính. Cô gái cho biết sau khi chia tay mối tình 3 năm vào năm 2017, cô dành hết tâm huyết cho công việc và không muốn yêu đương. Cô trở thành "bà cô già" trong mắt gia đình.

Giữa tháng 3 năm nay, qua giới thiệu của bạn bè, Qin quen anh He, 28 tuổi, là lập trình viên. Cả hai có mức lương tương đương và sự nghiệp rộng mở. Vừa gặp họ đã ấn tượng tốt về nhau.

Dù cả hai làm việc về rất muộn, nhà ở cách xa nhau, nhưng không vì vậy họ không dành thời gian tìm hiểu nhau. Ban đầu cả hai rất hoà hợp, nhưng một cuộc trò chuyện gần đây đã gây rạn nứt.

Qin Fei cho rằng phụ nữ kiếm tiền giỏi không cần biết nấu cơm và làm việc nhà, gây ra mâu thuẫn với bạn trai cô. Ảnh: Sina.

Đó là khi kỳ nghỉ ngày Quốc tế Lao động sắp tới, cả hai hẹn đi du lịch. Anh He đề nghị ở homestay, nấu ăn cùng nhau. Qin nói cô không nấu cơm, ngoại trừ luộc rau và nấu mì. Anh He nói cũng không làm các việc nhà tới thời điểm hiện tại. Việc dọn dẹp trong nhà trước nay đều do các bà, các mẹ của anh.

"Em có thể học. Phụ nữ cần phải có những kỹ năng này", He nói, song Qin quả quyết: "Em không học, em không cần phải học. Em kiếm tiền là đủ".

Cuộc tranh cãi hôm đó khá gay gắt. Sau một đêm suy nghĩ, He gửi cho Qin một bức thư vào sáng hôm sau, nói rằng không thể chấp nhận nửa kia không nấu ăn và làm việc nhà. Từ đó He thờ ơ với Qin.

Qin Fei bộc bạch, trước đây sống cùng bạn trai cô vẫn nấu ăn mỗi ngày. Khi độc thân, cô ăn ở công ty, những ngày khác ăn tiệm. Cô cũng thuê người giúp việc theo giờ, hoặc đôi khi mẹ sẽ đến giúp con gái dọn dẹp nhà cửa. "Để giải quyết những việc nhỏ nhặt này, tại sao phải lãng phí thời gian và năng lượng?", cô nói.

Về phần He, anh không phủ nhận năng lực và khả năng kiếm tiền của Qin, nhưng anh thấy rằng phụ nữ nấu ăn và làm việc nhà sẽ đảm bảo cho một ngôi nhà ấm cúng trong tương lai.

Cộng đồng mạng đã bình luận sôi nổi chủ đề này: "Tôi thực sự thấy ngớ ngẩn nếu phải đi học nấu ăn vì mục đích nấu cho chồng tương lai", "Cô ấy giỏi kiếm tiền, sao cô ấy cần nấu ăn", "Ở nhà tôi, bố nấu ăn dọn dẹp, mẹ tôi không bao giờ làm việc đó", "Tôi nghĩ người kiếm được ít tiền hơn nên làm việc nhà nhiều hơn, bởi vì thời gian làm việc nhà dành vào kiếm tiền sẽ tạo ra giá trị hơn", "Tôi cảm thấy nấu ăn là cần thiết với mỗi người, không chỉ phụ nữ", "Việc nhà không nên xem như một chuẩn mực đánh giá phụ nữ, nhưng phụ nữ nên làm chủ"...

Chen Zhilin, tiến sĩ tâm lý học Đại học College London nói rằng, trên thực tế trong gia đình hiện đại, việc nhà không phải của riêng phụ nữ, mà nên là của hai vợ chồng, tuỳ theo tỷ lệ thời gian và tính chất công việc.

Tuy nhiên Chen cũng đồng ý. "Đây là một công việc phải làm". Theo ông, có thể không làm việc nhà nhưng một số kỹ năng cơ bản thì cả nam và nữ cần có. Học tập và làm chủ kỹ năng sẽ giúp ích cho bạn và tăng cường hạnh phúc gia đình.

Bảo Nhiên (Theo Sina)