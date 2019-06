Jaydee (Anh) đã cứu bố mẹ và em trai thoát khỏi ngộ độc khí CO trong phút chốc nhờ buổi học kỹ năng sống.

Tối 3/6, Jaydee (thị trấn Caerphilly, South Wales) đang ngủ bỗng thấy có mùi lạ, cô bé nhanh chóng tỉnh dậy và phát hiện em trai của mình là Leylan (4 tuổi) đang bối rối, mất phương hướng.

Nhớ đến bài học về an toàn khí đốt ở trường, cô bé ngay lập tức nhận định em trai mình có dấu hiệu ngộ độc khí CO. Cùng lúc, Jaydee cũng thấy hệ thống báo động CO của nhà mình chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.

Jaydee nhấc điện thoại vừa gọi số cứu hộ, vừa dìu em trai xuống nhà và gọi bố mẹ dậy. Trong lúc đó, bố mẹ cô bé cũng đang mê man, không biết mình bị gì.

Jaydee (bìa trái) luôn hứng thú với những buổi học kỹ năng sống ở trường. Ảnh: Mirror.

Đội cứu hộ đến cho gia đình Jaydee thở oxy để tỉnh táo, xác định nguyên do của vụ rò rỉ khí độc này là từ hệ thống lò sưởi bị hỏng. Nếu Jaydee chậm trễ thêm vài phút, rất có thể cả gia đình sẽ gặp nguy hiểm.

"Tôi không thể tự hào hơn nữa vì con gái đã cứu mạng cả nhà, Từ việc tham gia vào buổi học đơn giản, con bé biết chính xác những gì cần làm. Nếu không có bài học này, tôi không nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn sống", Lindy (30 tuổi), mẹ của Jaydee nói.

Người phát ngôn tại trường của Jaydee cho biết, "mấy ngày qua, Jaydee như trở thành 'thần tượng' của nhiều học sinh. Cô bé đã có bài phát biểu vận động mọi người không nên bỏ qua các lớp học kỹ năng sống của trường".

Ngộ độc CO cướp đi sinh mạng của 50 người ở Anh mỗi năm và khiến hơn 200 người bị bệnh nặng. Các triệu chứng thường được gặp bao gồm nhức đầu, chóng mặt, nôn, đau ngực.­.. đến mất ý thức, rối loạn nhịp tim hoặc tử vong.

Trọng Nghĩa (Theo Mirror)