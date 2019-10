Sau cuộc gặp gỡ tình cờ trong Viện quân y, chúng tôi nên duyên vợ chồng, yêu thương và thấu hiểu để gắn bó bên nhau hơn 30 năm qua.

Thể lệ cuộc thi 'Gửi người phụ nữ tôi trân quý' / Cuộc thi 'Gửi người phụ nữ tôi trân quý'

Cổ nhân nói: "Trời định duyên, không phải muốn là được". Câu chuyện của tôi với vợ là một trong những minh chứng cho ý đó.

Giữa năm 1979, sau nhiều trăn trở, tôi lấy hết can đảm chủ động nói lời chia tay "mối tưởng tình". Tôi tự nhủ học xong đại học, ra trường đi làm rồi tính chuyện vợ con sau. Nào ngờ, cuối năm đó, sau khi thi xong rỗi rãi, tôi xin vào Viện Quân y 109 nhổ cái răng khôn (răng số 8) vốn mọc lệch 90 độ, đã bắt đầu chọc nứt cả răng số 7 ngay cạnh.

Hồi đó, cả nhà vợ tôi bây giờ gồm bố, mẹ và ba chị em gái đều làm trong Viện Quân y. Bố vợ nguyên là Chính ủy của Viện; mẹ vợ làm ở nhà trẻ Viện; chị cả là y tá Trung cấp khoa thần kinh; cô thứ hai (là vợ tôi hiện tại) đang học lớp Y cụ do Viện mở; cô thứ ba (mà tôi vừa quen qua cậu bạn cùng khóa) là nhân viên khoa ngoại. Cậu thứ tư và cô gái út lúc bấy giờ vẫn là học sinh trung học.

Cùng nằm viện với tôi đợt ấy có một cậu em học sau hai khóa (khóa 13), tên Hợp. Tôi vào viện buổi sáng thì tối đó, cô ba rủ bạn gái cùng phòng và chị gái qua phòng bệnh nhân thăm tôi. Bạn của cô ba vốn cũng là bạn và cùng tuổi cô hai nên họ đi cùng nhau và chuyện trò rôm rả.

Tôi vốn nhút nhát nên bữa đó chả thể hiện gì nhiều. Hơn nữa, vừa trải qua trục trặc tình đầu nên tôi tỏ ra thiếu nhạy cảm như thường phải có trong những dịp như thế. Chính anh chàng Hợp đã phát hiện ra dấu hiệu đặc biệt của cô hai dành cho tôi, sau khi cô ba và bạn cùng phòng có ý nhờ tôi đưa cô hai qua một cánh đồng vắng về chỗ trọ của lớp y cụ.

Sau lần đó, tôi còn mấy lần đưa cô hai về chỗ trọ. Một tuần nằm điều trị nhổ răng khôn, khi ra viện về lại học viện, tôi và cô hai đã trở thành một cặp trời sinh, hết mực ý hợp tâm đầu. Lúc bấy giờ, nàng 21, còn tôi 26, đang học năm 3 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đấy là vì tôi đi bộ đội, 4 năm sau, khi đã 23 tuổi mới vào học năm nhất.

Hồi đó, Học viện Kỹ thuật Quân sự sơ tán tại thị xã (nay là thành phố) Vĩnh Yên, từ trường ra Viện Quân y chỉ khoảng 4 km. Tôi là lớp trưởng nên buổi tối cứ có sinh hoạt văn nghệ, vui chơi, chiếu phim... nghĩa là không phải học, tôi lại xin phép ra thăm cô hai. Các ngày nghỉ, chúng tôi luôn đi chơi cùng nhau khắp nơi, thường chỉ có hai đứa. Đến những chỗ núi non đồng quê thanh vắng, cả hai chẳng bao giờ thấy chán.

Vốn ít nói, vậy mà có lẽ do yêu, tôi nói nhiều hơn và bộc lộ khả năng hài hước (vốn là sở trường của mẹ tôi). Đó cũng là một phần lý do mà cô hai rất thích đi chơi chung với tôi. Trong suốt thời gian yêu, chúng tôi rất hạnh phúc. Hầu như sau mỗi lần chia tay, cả hai lại gửi thư cho nhau vì hồi đó điện thoại bàn còn hiếm, di động chưa có. Thư tay thường do cậu tư và thi thoảng là cô út làm nhiệm vụ phát chuyển.

Hơn 30 năm qua, vợ chồng tôi vẫn yêu thương và không muốn rời xa như ngày đầu.

Cô hai nền nã và duyên thầm, lại có khá nhiều cô bạn cũng xinh đẹp. Thi thoảng, tôi lại được giới thiệu với vài cô bạn thân và sau những lần đi chơi chung, cô bảo họ "cho điểm tôi hơi cao quá". Nếu đúng vậy thì do tôi nói chuyện hài hước, thông minh, dí dỏm tạo cho không khí các cuộc gặp gỡ thoải mái.

Các chị em gái của cô hai cũng đều xinh xắn và duyên dáng, tuy mỗi người một vẻ. Tính tình họ rất dễ chịu và lạc quan yêu đời. Quan hệ trong gia đình đầm ấm - điển hình của gia đình công chức nề nếp thời bao cấp.

Những khi cô hai theo lớp đi lao động xa đơn vị mấy hôm, tôi ra nhà chơi thì được cô chị cả nhận phần tiếp đón, mặc dù cô chị còn kém tôi vài ba tuổi. Bố có vẻ nghiêm khắc nhưng mẹ thì đặc biệt thương tôi.

Thậm chí có lần bà còn chuẩn bị thức ăn khô cho tôi mang về đơn vị. Vì thời đó các đơn vị bộ đội ăn uống rất kham khổ, còn sinh viên chúng tôi học rất cực nhọc không như bây giờ. Vì thế, hồi đó, tôi rất gầy, cao 1,68 m mà chỉ nặng bốn mấy kg.

Yêu nhau chừng hơn 2 năm, hè 1981, sau khi bảo vệ tốt nghiệp Kỹ sư quân sự, tôi đưa nàng về dinh. Nói vậy cho oách chứ dạo đó giao thông lạc hậu, quê tôi cách đó ba trăm cây số nên thực ra là nàng đưa tôi về dinh. Mọi thủ tục cưới xin đều do nhà nàng và đơn vị hai bên lo toan.

Thậm chí, lớp Công nghệ có 32 sinh viên mà tôi là lớp trưởng, sau này dù tách ra vẫn kéo nhau đầy đủ đến ăn uống bên nhà vợ tôi không chỉ một bữa. Ngoài ra, còn bạn bè sau tôi một khóa. Các bạn giúp dựng rạp, khiêng bàn ghế và làm nhiều công việc phụ đám cưới, chứ không phải như bây giờ kéo nhau ra nhà hàng là xong.

Đến nay, đã hơn 30 năm sống bên nhau và giờ chúng tôi đã có cháu nội. Dù trong thời gian ấy, có những lúc va chạm ở các mức độ khác nhau, nhưng chúng tôi thường vượt qua rất nhanh và lại thấy dễ chịu khi bên nhau.

Trừ khi phải xa cách, nếu ở nhà, chúng tôi hầu như chưa bao giờ nằm xa nhau quá 10 phân. Tôi nghĩ đó là đặc điểm gắn kết một cặp, giúp họ luôn gần gũi dù là còn trẻ hay đã về già. Tôi cũng nghĩ ngay từ khi mới yêu, bản thân đã được ông trời cưng chiều để cả hai có sự hòa hợp nhiều như vậy và đến bây giờ cũng thế.

Tất nhiên, qua ba mấy năm đó, vốn có tâm hồn nhạy cảm, tôi cũng đôi lần bị vương vấn tâm can. "Con ngựa tình tôi" vốn bất kham đã đôi lần có dịp thức dậy. Nhưng vốn là người tỉnh táo, tôi đã kịp thắng dây cương để đưa nó về nước kiệu, mọi việc lại đâu vào đấy.

Tôi luôn đánh giá đúng tầm quan trọng của người bạn đời nên dù thế nào tôi cũng nhanh chóng đưa mối quan hệ trở về đúng vị trí. Có thể đó là bí quyết hạnh phúc chăng? Cho đến nay, dù ở nhà hay đi du lịch, cả hai hoàn toàn có thể thoải mái bên nhau bao lâu cũng được, chả bao giờ thấy nhàm chán như thuở yêu đầu.

Phạm Ngọc Hùng