"Tháng Giêng là tháng ăn chơi" nhưng kế hoạch du xuân hậu Tết của nhiều người có nguy cơ bị đình trệ vì dịch bệnh. Giữa mối lo ngại viêm phổi do virus corona lây lan tại nhiều quốc gia, nhiều người còn cân nhắc các gói bảo hiểm sức khỏe cho gia đình.

Theo khảo sát quý II/2019 quy mô toàn cầu của Tổ chức phi lợi nhuận The Conference Board (Mỹ) hợp tác cùng Nielsen, Việt Nam đứng đầu toàn cầu về tỷ lệ chi tiêu tiền nhàn rỗi cho các gói bảo hiểm sức khỏe (38%).

Tuy nhiên, theo đại diện công ty bảo hiểm Generali Việt Nam, trong mắt nhiều người, việc chọn mua bảo hiểm vẫn còn rào cản tâm lý. Không ít người do thiếu thông tin mà có định kiến rằng bảo hiểm là xa xỉ với thủ tục tham gia phức tạp và yêu cầu về tài chính gắt gao hay chính sách bồi thường thiếu minh bạch.

Hiểu được "nút thắt" này trong trải nghiệm sử dụng bảo hiểm của người Việt, Generali - một trong những hãng bảo hiểm hàng đầu Italy đã nghiên cứu cung cấp loạt dịch vụ bảo hiểm sức khỏe có mức phí hợp lý với quyền lợi hấp dẫn, nổi bật là sản phẩm vừa được tung ra dịp Tết Nguyên đán 2020: Gói bảo hiểm sức khỏe VITA - Sống Như Ý với mức phí chỉ dưới 1,2 triệu đồng.

Đại diện Generali Việt Nam cho biết, các sản phẩm bảo hiểm của Generali đều không loại trừ dịch bệnh, bao gồm cả dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Theo đó, VITA - Sống Như Ý sẽ chi trả cho các chi phí điều trị nội trú trong trường hợp người tham gia chẳng may bị nhiễm bệnh. Với quyền lợi này, người tham gia bảo hiểm có thể an tâm hơn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang có nhiều chuyển biến phức tạp.

Phí bảo hiểm dưới 1,2 triệu đồng, ba phút đăng ký, 30 phút yêu cầu bồi thường

Nghe đến bảo hiểm sức khỏe châu Âu, nhiều người thường có tâm lý lo ngại khoản chi phí đắt đỏ nhưng Generali Việt Nam đưa ra mức phí cạnh tranh chỉ từ 1,16 triệu đồng một năm hợp đồng.

Người dùng chỉ mất khoảng ba phút tìm hiểu quyền lợi thông qua ứng dụng di động GenVita hoặc trang thông tin trực tuyến https://genvita.vn, từ đó có thể dễ dàng quyết định đặt mua sản phẩm.

VITA - Sống Như Ý là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe mang đến trải nghiệm mới cho người dùng.

Kênh phân phối đa dạng, phục vụ nhiều thói quen mua sắm cũng là điểm cộng của gói bảo hiểm sức khỏe VITA - Sống Như Ý. Người tiêu dùng có thể đặt mua hàng online ngay trên sàn thương mại điện tử Shopee hay trên GenVita.vn.

Những khách hàng vẫn chuộng cách mua hàng truyền thống, được tư vấn trực tiếp có thể đến hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu trên toàn quốc.

Sản phẩm có thể được mua trực tiếp tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu.

Đại diện Generali Việt Nam cho biết, nếu khách hàng vẫn có định kiến với các hãng bảo hiểm vì lo ngại khâu giải quyết bồi thường phiền hà thì Generali giải quyết vấn đề này bằng cách có riêng bộ phận tiếp nhận giải quyết bồi thường thay vì ủy quyền cho bên thứ ba. Các thao tác đề nghị bồi thường của khách hàng được tinh gọn tối đa thông qua ứng dụng di động GenClaims. Khách hàng chỉ mất vài phút gửi đi tin nhắn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và chỉ trong 30 phút sẽ nhận được phản hồi tiếp nhận.

Với đặc thù của doanh nghiệp làm trong lĩnh vực quản lý rủi ro, hàng loạt vấn đề liên quan đến chất lượng hậu mãi của gói bảo hiểm sức khỏe VITA - Sống Như Ý cũng được Generali tính toán kỹ.

Gói bảo hiểm thiết lập cho khách hàng hệ thống bảo lãnh viện phí nội trú rộng khắp cả nước hay chính sách hoàn trả chi phí trong trường hợp khách hàng đổi ý sau khi mua mà chưa kích hoạt hợp đồng bảo hiểm. "Những điểm cộng này giúp khách hàng yên tâm không sợ lỗ", đại diện Generali Việt Nam nhận định.

Generali kỳ vọng trở thành "Người bạn trọn đời" với tinh thần trách nhiệm tận tâm, tôn trọng tối đa quyền lợi người sử dụng. Trong những năm gần đây, Generali dần chiếm được trái tim của người tiêu dùng tại thị trường bảo hiểm đầy hứa hẹn như Việt Nam.