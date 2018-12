Hạnh phúc của cô gái thề 'suốt đời quyến rũ trong mắt chồng'

Tom Burns là biên tập viên của trang The Good Men Project đồng thời viết bài cho một số tờ khác như The Huffington Post, 8BitDad (Mỹ). Anh đang sống cùng vợ và con ở ngoại ô thành phố Detroit Rock. Bài viết dưới đây, Tom Burns chia sẻ lý do việc giữ thân hình "thừa cân" của mình lại góp phần giúp vợ anh yên tâm và gia đình luôn hạnh phúc.

Thực tế là, tôi đang vừa viết bài, vừa ăn bánh ngọt để vợ vui. Tôi là một người đàn ông 39 tuổi thừa cân. Tôi ít khi tập thể dục và hay ăn nhiều đồ ăn nhanh hơn mức bình thường. Nếu bạn đề nghị tôi miêu tả về vóc dáng bản thân bằng một từ, thì từ đó có lẽ là "cục bột nhão".

Vấn đề là, tôi đã sống cùng vợ 17 năm và chúng tôi có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không phải. Đó chính là chiến lược lâu dài tôi phải duy trì để giữ hôn nhân của mình bền vững. Và hơn thế, kế hoạch giữ "cơ thể chảy xệ" tỏ ra hữu hiệu.

Anh Tom Burns và vợ.

Để tôi giải thích một chút. Vài tuần qua, nhiều người xôn xao về bài báo trên Yourtango của nữ nhà văn Amanda Lauren về chuyện cô thề luôn hấp dẫn trong mắt chồng để hôn nhân được thành công. Lauren nhấn mạnh rằng việc cố gắng để bản thân luôn quyến rũ sẽ giúp cô tự tin hơn và thỏa mãn được nhu cầu thầm kín của anh chồng - luôn khao khát vợ và khiến bạn bè mình phải ghen tỵ...

Khi đọc bài báo, tôi ngay lập tức thấy đồng cảm với Lauren bởi vì tôi có một chiến thuật tương tự để làm vui lòng vợ, dù cách tiếp cận của tôi từ góc độ hơi khác.

Về cơ bản, để vợ hài lòng, tôi thích giữ cơ thể mình kiểu "cục bột nhão" như thế này. Tại sao tôi làm vậy? Tôi làm thế vì lợi ích của vợ. Tấm lòng của tôi, chiếc đầu hói của tôi, tóc tai tôi - tất cả đều vì vợ.

Bởi những điều đó mà vợ tôi chưa bao giờ phải lo lắng về việc tôi có thể giấu giếm cô ấy điều gì. Tin tưởng là yếu tố đảm bảo cao nhất cho một mối quan hệ bền vững và khi vợ thấy tôi ì ạch ra khỏi giường mỗi sáng, tôi biết, trong sâu thẳm, cô ấy 100% tự tin rằng tôi thực sự cởi mở và thành thật với vợ, cũng như không dễ "bị sổng mất".

Tôi không làm bộ làm tịch hay cố che giấu cô ấy bất cứ điều gì. Tôi muốn vợ biết, trong từng giây mỗi ngày, rằng mọi điều cô ấy thấy ở tôi đều là thật.

Duy trì sự tự tin của vợ cũng là một yếu tố đóng vai trò quyết định trong việc tôi không đến phòng tập gym hay thực hiện các bài tập thể dục tương tự. Tôi nghĩ thật tuyệt khi có một người vợ tự tin. Và có lẽ, cô ấy tự tin nhất là khi khoác tay tôi bước vào một bữa tiệc tối. Khi đi bên chồng, vợ tôi trông thật tuyệt. Ý tôi là, cô ấy lúc nào trông cũng đẹp - nhưng nàng sẽ đặc biệt cuốn hút khi xuất hiện đối lập với một anh chồng to béo ục ịch.

Tôi từng đọc ở đâu đó nói rằng sự tự tin có thể là một vấn đề lớn với phụ nữ. Tôi biết nhiều phụ nữ từng khổ sở vì thiếu tự tin. Và tôi đã cố gắng hết sức để khiến vợ thực sự tin vào sức mạnh của bản thân và tự hào về vẻ ngoài của nàng. Và cách tốt nhất tôi thấy phù hợp (cũng là cách duy nhất tôi từng thử) là để cô ấy thấy nàng tỏa sáng thế nào, gợi cảm ra sao khi đối lập với cơ thể của tôi. Và chiến lược này thực sự hiệu quả.

Tất cả các mối quan hệ đều đòi hỏi nỗ lực. Amanda Lauren biết điều này và tôi cũng vậy.

Phô bày mọi nhược điểm, sự bất an của mình với thế giới là một điều thực sự khó khăn. Nó khiến bạn cảm thấy xấu hổ, bẽ mặt. Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng bằng việc vợ tôi nghĩ gì về mình và cảm thấy ra sao. Và như vậy, tôi không ngại thể hiện bản thân và để vợ thấy con người thật của mình. Đó là lý do giúp hôn nhân của chúng tôi bền lâu. Bởi vì chúng tôi thực sự yêu những gì "nửa kia" có và chúng tôi đủ tự tin vào tình yêu này để thể hiện đúng con người thật của mình.

Một số người có thể cho rằng lý do tôi duy trì thân hình béo mũm của mình quá nhảm nhí và là sự bày đặt. Nhưng tôi thực sự tin vào điều này - điều tôi đã đọc được từ những năm 90: Nếu bạn yêu một người, hãy thể hiện cho họ thấy bạn là ai, cả những điều tốt và xấu, kể cả cái mụn cơm đến những khuyết điểm khác ở bạn. Nếu tình yêu giữa hai người không đủ lớn, bạn sẽ xấu hổ không dám thể hiện ra những điều đó.

Vương Linh