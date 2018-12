Không chỉ mang đến tính thẩm mỹ, sơn ngoại thất còn có tác dụng bảo vệ cho ngôi nhà khỏi những tác nhân từ thiên nhiên như mưa, ẩm, nấm mốc... Chính vì vậy, để trang bị lớp “áo giáp” cho ngôi nhà, gia chủ nên tìm hiểu kỹ các tính năng cần có của một loại sơn ngoại thất tốt.

Sơn ngoại thất có tính năng co giãn

Tường dễ xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ do sự co ngót của vật liệu và lớp hồ vữa, khi thời tiết thay đổi hoặc khi nền đất dịch chuyển nhẹ. Nước mưa, hơi ẩm thấm qua những vết rạn nứt nhỏ sẽ tạo ra những vết loang lổ, bong tróc và nấm mốc. Điều này có thể làm hư hại bức tường và làm ngôi nhà bị xuống cấp.

Gia chủ nên lựa chọn sản phẩm sơn có màng sơn co giãn như sơn Dulux Weathershield Powerflexx sẽ giúp bảo vệ khỏi hiện tượng rạn nứt. Công nghệ Powerflexx giúp tăng độ co giãn của màng sơn, che kín những vết rạn nứt nhỏ, giúp bảo vệ tường và chống thấm tốt hơn.

Sơn ngoại thất có tinh năng chống rêu mốc

Rêu mốc là hiện tượng dễ nhận thấy với khí hậu nắng mưa thất thường. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại sơn ngoại thất có chất chống rêu mốc. Tuy nhiên sau một thời gian chất này dễ dàng bị rửa trôi.

Với khi hậu nóng, ẩm, mưa nhiều như ở Việt Nam, gia chủ nên chọn sơn ngoại thất có khả năng làm mát, tính co giãn và chống rêu mốc.

Để góp phần ngăn ngừa điều này xảy ra, người dùng nên lựa chọn các dòng sơn có tính năng chống nấm mốc và kháng khuẩn cao. Công nghệ Smart Release của Dulux Weathershield Powerflexx mới với các hạt phân tử có khả năng bám chắc và hoạt động linh hoạt trên bề mặt sơn, ngăn chặn sự phát triển của rêu mốc, giúp bảo vệ màng sơn bền đẹp lâu hơn.

Sơn ngoại thất có tính năng Làm mát

Tính năng này cần thiết khi chọn sơn cho nhà ở miền nhiệt đới như Việt Nam với nhiệt độ mùa hè có thể lên đến 40 độ C. Dòng sản phẩm sơn Dulux Weathershield Powerflexx với công nghệ Keep CoolTM có tính năng phản xạ với tia UV, làm giảm nhiệt độ tường tới tới 5 độ C, giúp làm mát ngôi nhà mát trong những ngày hè oi bức.

Các thử nghiệm theo báo cáo của BSD Singapore cũng cho thấy tính năng làm mát của Dulux Weathershield còn giúp tiết kiệm 10-15% chi phí tiền điện.

Ngọc Thi