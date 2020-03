MexicoCero Cero Tres, 25 tuổi đã giành chiến thắng trong một cuộc thi tìm kiếm những cái tên lạ và độc đáo nhất. Nó có nghĩa là 003.

Mới đây một cửa hàng pizza nổi tiếng ở Merida, thủ phủ bang Yucatan, Mexico tổ chức một cuộc thi tìm kiếm những cái tên khác thường trên mạng xã hội. Rất nhiều người có tên lạ, nhưng cái tên Cero Cero Tres thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

"Nhiều người không tin đó là tên tôi nên tôi quyết định công khai ảnh và giấy tờ về mình", Cero Cero Tres (còn được gọi là Zero Zero Three hay 003), chia sẻ.

Giấy tờ xác minh đúng là chàng trai mang tên Cero Cero Tres Santos Chablé. Anh vượt qua nhiều đối thủ có tên lạ khác để giành giải nhất. Phần thưởng là hai chiếc pizza, một chiếc trong đó hiển thị số 003.

Chàng trai trẻ giành giải thưởng với chiếc pizza mang tên mình. Ảnh: El Univesal.

003 chính xác là tên cặp vợ chồng Mexico này đã khai sinh cho đứa con trai thứ 3 của mình. Song đứa 003 không hề biết tên thật của mình hồi nhỏ. Lớn lên ở Mỹ, nơi đó gia đình gọi cậu là Bambino. Ở trường học cũng chưa bao giờ 003 gặp rắc rối.

Tận tới khi gia đình quay lại Yucatan, năm đó 003 15 tuổi, phải chịu trách nhiệm về danh tính cảu mình. Khi nhìn vào giấy khai sinh, anh thấy những con số này và đã hỏi bố ý nghĩa.

"Đó là tên của con", người cha nói và 003 đã rất ngạc nhiên.

Lần duy nhất con số khiến anh gặp vấn đề là khi đăng ký cử tri. Vì không thể đăng ký bằng số nên tên chính thức trong phiếu bầu là Cero Cero Tres.

"Trước đây tôi từng bị bắt nạt vì tên, nhưng theo thời gian tôi thực sự biết đó là một phần bản sắc của mình. Cái tên đã mang cho tôi rất nhiều giai thoại và những người bạn tốt đến nỗi tôi thực sự không xấu hổ khi nói tên của mình", anh nói.

Vào năm 2011, giám đốc Cơ quan đăng ký dân sự Mexico, Fermín García từng nói cái tên Cero Cero Tres là hiếm nhất.

Bảo Nhiên (Theo El Universal)