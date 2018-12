Ngày 23/11, Công ty Cổ phần May Sông Hồng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. "Luôn khác biệt để phát triển" là tinh thần mới, thúc đẩy công ty áp dụng những công nghệ hiện đại mới vào quản lý sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm. Cột mốc 30 năm trở thành động lực để May Sông Hồng tích cực tìm kiếm những hướng đi mới hiệu quả. Thương hiệu mong muốn không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công ty thuộc top 4 doanh nghiệp dệt may lớn nhất Việt Nam. Tổng doanh thu năm 2017, đạt 3.400 tỷ đồng, dự kiến năm 2018, đạt trên 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 230 tỷ đồng. Với sự tăng trưởng về doanh số và uy tín, tháng 11 năm nay May Sông Hồng đã lên sàn HOSE. Thông tin truy cập website.