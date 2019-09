AnhKhông điện, không nước sạch và thức ăn là thử thách mà vợ chồng nhà thám hiểm Ed Stafford cùng con trai 2 tuổi trải nghiệm.

Vợ chồng Ed Stafford và Laura Bingham hiện giữ kỉ lục Guinness thế giới là người đầu tiên đi bộ 6.400 km dọc sông Amazon trong 2,5 năm. Từ khi có con, mức độ phiêu lưu của họ bước sang thời kỳ mới: thám hiểm cùng con.

Đầu tháng 3/2019, họ quyết định thực hiện "thử thách sinh tồn khắc nghiệt nhất", bằng việc đưa con trai 21 tháng tuổi ra đảo Merak ở Indonesia. "Tôi nghĩ có một cách tự nhiên hơn để nuôi dạy một đứa trẻ, ngoài lối sống chỉ nhìn vào màn hình, đồ chơi bằng nhựa và xe đẩy", Ed, 43 tuổi, nói.

Là những nhà thám hiểm chuyên nghiệp, vợ chồng Ed thấy ở thành phố, đi xe hơi nguy hiểm với con hơn so với rừng rậm. Ảnh: The Sun.

Suốt thời gian ở trên đảo, gia đình chỉ có vài con dao và duy nhất một bộ quần áo trên người. Họ buộc phải xây dựng nơi trú ẩn, câu cá để làm thức ăn, săn bắn và phải dự trữ nguồn nước sạch. "Tôi được giao nhiệm vụ săn bắn cung cấp thực phẩm cho gia đình, nhưng cuối cùng vợ tôi lại mang về nhiều cá hơn", Ed cho biết.

Họ cũng phải đối mặt với bão nhiệt đới. "Trước hôm bão chúng tôi đã cố gắng dựng một nơi trú ẩn. Nơi đó thô sơ, không có bức tường nào. Vì thế khi bão đến, nhà của chúng tôi bị đánh sập", Laura kể. Cô đã bị ốm vì phải uống nước bẩn.

Nuôi dưỡng Ran trong thiên nhiên là điều mà cả hai đều cảm thấy say mê. Nhưng khi ở trên đảo hoang, việc giữ một đứa trẻ mới biết đi an toàn vô cùng khó khăn. "Ở nhà để giữ con chúng tôi có thể bật cho cháu một bài Peppa Pig, nhưng trên đảo lơ là là nguy hiểm, khi bãi biển đầy những con cua ẩn sĩ", Laura nói. Sau đó họ học được cách giữ con an toàn chơi là với con liên tục.

Bé Ran chơi trong bếp khi bố đang nướng cá. Ảnh: The Sun.

Tiếp cận với nước, thực phẩm và thuốc thang rất khó khăn, nhưng cặp phụ huynh này tin rằng sống ở Anh còn nhiều nguy hiểm và tác hại cho con mình hơn là sống ở trên hoang đảo. "Ở Anh luôn có nguy hiểm xảy đến. Không may mắn, bạn dễ mất mạng như chơi", Ed nói. "Đang gia tăng tội phạm dùng dao. Bạn có thể bị đâm trong công viên", Laura bày tỏ.

Sau một tháng ở trên đảo họ đã trở về Anh. Đôi vợ chồng thấy rằng, thử thách này là điều tốt, lành mạnh và đánh yêu nhất họ làm cho con. Họ không hối tiếc.

Bảo Nhiên (Theo The Sun)