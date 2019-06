Tôi chuộng căn bếp không vách ngăn, tông màu trắng chủ đạo, có cửa sổ thoáng đãng để mở rộng không gian.

Quan điểm sống của tôi là "Simple is the best". Chính vì vậy, trong bất cứ chuyện gì, tôi đều đưa sự tối giản lên hàng đầu. Ngay cả trong việc xây nhà nói chung và thiết kế bếp nói riêng, tôi cũng có quan điểm nhất quán trong chuyện đơn giản hoá. May mắn là vợ tôi cũng có cùng suy nghĩ và gu thẩm mỹ giống tôi, nhờ vậy mà vợ chồng tôi cực kỳ hoà hợp trong hầu hết mọi chuyện.

Để nói về căn bếp tương lai mà chúng tôi đang ấp ủ, có 2 điều quan trọng nhất: một là diện tích không quá nhỏ cũng không quá lớn, hai là không gian mở thoáng đãng đồng thời thiết kế phải đơn giản nhất có thể.

Với tôi, căn bếp không vách ngăn, từ phòng khách dẫn tới bếp dễ dàng là ưu tiên hàng đầu, diện tích cũng sẽ rộng rãi hơn so với việc dựng vách ngăn để che đi bếp. Chúng tôi thích màu trắng và cũng cảm thấy màu trắng sạch sẽ, tinh tươm, vì thế tường nhà, bàn ghế và bục nấu ăn đều sẽ có màu trắng. Chất liệu gỗ ưu tiên hàng đầu, được sơn bóng với màu trắng chủ đạo để tiện việc lau chùi, vệ sinh. Tôi quan tâm nhiều tới ánh sáng nhà bếp, vì nó thể hiện sinh khí của căn nhà. Nếu được, tôi sẽ lắp cửa sổ thoáng đãng để mở rộng không gian, đồng thời hứng nắng tự nhiên vào ban ngày.

Ngoài ra, tôi sẽ lát gạch hoa cương màu trắng hoặc giả gỗ, vừa sang trọng, vừa sạch sẽ lại dễ lau chùi. Hầu hết những khoảng thời gian trong ngày, vợ chồng tôi đều ở công sở. Vì vậy, tôi muốn dành cho cả 2 một không gian nghỉ ngơi thư giãn nhất, bắt đầu bằng cảm hứng tạo ra những bữa ăn ngon cả về chất lẫn lượng, cả về dinh dưỡng lẫn cảm xúc mà chúng tôi dành cho nhau.

Nguyễn Hoàng Anh