Đừng để chết oan vì không biết dùng bình cứu hỏa

Vụ cháy tại quán karaoke vừa xảy ra hôm 1/11 tại Hà Nội gây thiệt hại lớn cho người và tài sản.

Chuyên gia kỹ năng sống Nguyễn Cao Cường (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật an toàn Việt Nam Visatech) cho biết, quán karaoke là một địa hình đặc thù do mỗi phòng đều được trang bị vô số đèn led, đèn nháy, phần lớn các vách tường cách âm được làm bằng gỗ, thạch cao và mút xốp... những vật liệu thuộc nhóm dễ bắt lửa. Một khi cháy sẽ bùng phát rất nhanh và sinh ra khí độc Carbon Monoxide (CO).

Khi hít phải khí độc CO, cơ thể sẽ ngừng hô hấp trong vòng 5 hơi thở - tức chỉ trong 10 giây. Vì thế, khi bị cháy trong quán karaoke, cần cố gắng thoát ra ngoài nhanh nhất có thể.

"Không chạy vào nhà tắm vì một khi đã cháy cũng không thể tránh được. Phòng karaoke đã cháy thì khó sống sót tới phút thứ 10, vì thế hãy chạy nhanh nhất ra cửa chính", ông Cường nói.

Dưới đây là những gợi ý từ chuyên gia Cao Cường và các chuyên gia phòng cháy chữa cháy, giúp bạn thoát hiểm an toàn khi hỏa hoạn xảy ra.

1. Sử dụng vải thấm nước để chống khí độc

Lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở.

Khi ở trong đám cháy, hãy thấm ướt một mảnh vải, cuốn quanh mũi và miệng. Lúc này, tấm vải sẽ trở thành mặt nạ phòng độc, giúp bạn lọc khí và thở dễ dàng hơn. Nếu không có vải, bạn cũng có thể sử dụng khẩu trang đã được thấm ướt bằng nước.

Muốn thoát ra khỏi đám lửa, dùng chăn, mền nhúng nước trùm lên người và chạy nhanh ra ngoài, tránh để lửa bén vào trang phục. Nếu bị lửa làm cháy quần áo, phải ngưng chuyển động, che mặt, nằm xuống và lăn qua, lăn lại cho đến khi lửa được dập tắt.

2. Xác định vị trí ngọn lửa, nguồn khói

Theo website Đại học Phòng cháy chữa cháy, việc đầu tiên cần phải làm là giữ bình tĩnh. Hãy xác định vị trí của ngọn lửa, vị trí của nguồn khói.

Trong trường hợp luồng khói từ trên cao, hoặc ngay trong tầng của bạn, hãy nhanh chóng di chuyển ra cửa thoát hiểm và chạy thoát xuống các tầng dưới. Đặc biệt, không sử dụng thang máy.

Không sử dụng thang máy trong đám cháy, hãy sử dụng các thang thoát hiểm. Ảnh: Websie Đại học PCCC.

Còn nếu khói xuất phát từ các tầng dưới, nhiều khả năng cầu thang bộ đã bị khói bít kín. Trong trường hợp bạn đang ở tầng thấp, có thể tìm cách di chuyển xuống dưới và thoát ra ngoài.

Nhưng nếu ở tầng cao, hãy tìm cách di chuyển ngược lên trên tầng thượng, vì di chuyển trong môi trường dày đặc khói quá lâu sẽ khiến bạn gục ngã trước khi thoát.

3. Phương pháp di chuyển

Bò, trườn hoặc cúi thấp sẽ giúp bạn tránh khỏi nguy cơ bị nhiễm độc khói, vì khói bốc lên trên, mặt sàn chính là nơi ít khói nhất.

Bò, trườn dưới sàn nhà giúp bạn tránh khỏi nguy cơ bị nhiễm độc khói.

Bạn cũng không nên chạy, ngay cả khi bạn vẫn chịu đựng được khói, vì khói độc gây ảnh hưởng đến cơ thể nhanh hơn bạn tưởng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nín thở vài mươi giây khi khói độc tới, chú ý không la to vì sẽ bị ngạt khói ngay.

Ông Cường nhấn mạnh: "Khi đến bất cứ căn nhà lạ nào, bạn phải nhìn ngay lối thoát có chữ 'Exit', để ý xem có bao nhiêu cầu thang bộ, hay cửa sổ. Đây là kỹ năng nằm lòng cho tất cả mọi người".

Video cách dùng bình cứu hỏa rất đơn giản

Cách sử dụng bình cứu hỏa

Tuệ Minh - Phan Dương