Chọn loại dầu thích hợp, để thực phẩm ráo nước, không cho quá nhiều thức ăn vào chảo và chọn dụng cụ thích hợp sẽ giúp món chiên ngon hơn.

Theo The Spruce Eats (Mỹ) - chuyên trang tổng hợp các bí quyết, công thức nấu ăn, món chiên, xào sẽ thơm ngon hơn nhờ cách bí quyết dưới đây.

Chọn đúng loại dầu

Mỗi loại dầu sẽ có một điểm bốc khói khác nhau, cần nắm rõ để việc chế biến món ăn dễ dàng, an toàn với sức khỏe. Dầu ô liu có điểm bốc khói thấp, chỉ nên sử dụng để trộn salad. Nếu chiên ở nhiệt độ cao, nên sử dụng các loại dầu như đậu phộng, cải dầu...

Cụ thể, điểm bốc khói của các loại dầu: dầu dừa, dầu mè là 177 độ C; mỡ heo khoảng 188 độ C; dầu ô liu là 191 độ C; dầu hạt cải là 204 độ C...

Chọn dầu chiên và loại chảo thích hợp là bí quyết cho các bà nội trợ. Ảnh: Drjoanna.

Để thực phẩm ráo nước

Thức ăn dính nước cho vào dầu nóng sẽ dễ gây nổ. Nước lạnh cũng làm giảm nhiệt độ của dầu, vì vậy trước khi chiên, hãy chắc chắn thực phẩm đều ráo nước, vỗ nhẹ hoặc lau khô trước khi thả vào chảo.

Bạn cũng có thể phủ thực phẩm trong bột để vỏ ngoài giòn hơn mà bên trong không quá khô. Tránh tác động mạnh khiến mẩu vụn hoặc vỏ bọc thực phẩm rớt ra, gây cháy khét.

Đợi dầu đủ nóng

Để kiểm tra nhiệt độ của dầu, nếu không có nhiệt kế, người nội trợ có thể dùng đũa gỗ. Nhúng đầu đũa vào chảo dầu, nếu thấy có những bong bóng nhỏ li ti nổi lên là có thể cho thực phẩm vào nấu.

Chiên với dầu chưa đủ nóng có thể khiến thức ăn nát, hút nhiều dầu. Tránh chiên trong thời gian dài với lửa lớn vì có thể khiến dầu quá nóng, cháy thức ăn.

Không chiên quá nhiều thực phẩm

Cho quá nhiều thực phẩm vào cùng lúc là lỗi phổ biến của nhiều người nội trợ. Bởi lúc này nhiệt độ dầu trong chảo sẽ bị hạ xuống, ảnh hưởng đến chất lượng món ăn hoặc khiến dầu tràn ra, gây nguy hiểm cho người nấu.

Để tránh tình trạng này, nên chia thức ăn để nấu thành từng mẻ nhỏ. Sau khi chiên, cho thực phẩm lên giá hoặc đĩa có lót giấy thấm dầu.

Chọn đồ dùng thích hợp

Thảo Trang