Thay vì đóng phí để trở thành thành viên Amazon, khách hàng Việt Nam vẫn có thể dễ dàng mua đồ giảm giá trong ngày Prime Day thông qua Fado.

Prime Day là chương trình khuyến mại trên trang mua sắm trực tuyến Amazon.com với nhiều mặt hàng giảm giá tới vài chục %. Sự kiện năm nay kéo dài trong 48 giờ, bắt đầu từ 3h ngày 16/7 (giờ Hà Nội).

Khách hàng Việt Nam có thể dễ dàng mua đồ giảm giá trong ngày Prime Day thông qua Fado. Ảnh: SmarterTravel.

Để tham gia ưu đãi này, người dùng không nhất thiết phải có tài khoản ngân hàng để mua hàng trên Amazon, mà chỉ cần đăng ký tài khoản trên Fado.vn và chọn hình thức thanh toán phù hợp như thanh toán tại nhà, qua ngân hàng hoặc tại trụ sở Fado.vn ở Việt Nam. Việc mua hàng trên Amazon.com sẽ giải quyết được 2 trở ngại lớn nhất mà người dùng thường gặp về ngôn ngữ và thanh toán.

Dịch vụ của sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Fado khá hoàn chỉnh với nhiều tiện ích: kết nối nội dung cùng Amazon.com, xây dựng chương trình báo giá tự động, hỗ trợ khách hàng trực tuyến, theo dõi đường đi hàng hóa qua tài khoản và email...

Website Fado cũng tích hợp nhiều tính năng thông minh và tiện ích, giúp trải nghiệm mua sắm của người dùng Việt thêm dễ dàng. Bên cạnh đó, website còn có biểu đồ lịch sử giá để người mua tham khảo mức giá hiện tại đã tốt nhất chưa; tính năng "thông báo khi giá giảm" cho phép người mua chọn mức giá mong muốn; khi sản phẩm giảm đến giá này, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo.

Ngoài các tính năng thông minh, Fado còn được giới mua sắm online Việt ưa chuộng vì dịch vụ giao hàng tận nhà, xuất hóa đơn đỏ cho công ty và mức thanh toán linh hoạt 50%, 80%, 100% tùy sản phẩm. Ngồi tại nhà, người dùng có thể mua hàng trên cả ba nơi: Amazon Mỹ, Amazon Đức và Amazon Nhật.

Hiện Fado có hơn 4 tỷ sản phẩm, thu hút 30.000 khách hàng Việt thường xuyên mua sắm. Để hỗ trợ khách hàng, Fado đã đặt văn phòng đại diện ở cả Việt Nam, Mỹ, Đức, Nhật Bản.

Fado tung ra chương trình khuyến mãi lớn từ ngày 10 đến 17/7 với "Vòng xoay may mắn - Quay đi chờ chi".

Để săn hàng ngày Prime Day qua Fado.vn, người dùng chỉ cần thực hiện 5 bước.

Bước 1: Tạo một tài khoản để dễ dàng tìm kiếm mặt hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng và ưu đãi từ Fado.vn. Ngoài ra, người dùng có thể dùng tài khoản Facebook hoặc Google để đăng nhập.

Bước 2: Tìm sản phẩm mong muốn qua thanh tìm kiếm hoặc vào danh mục Amazon Mỹ, lọc giá tiền, tên hàng hóa, mức giảm giá... Khi chọn được mặt hàng ưng ý, nhấn nút "Bỏ vào giỏ hàng" và tiếp tục đặt mua nhiều sản phẩm khác hoặc đi đến bước điền thông tin cho giỏ hàng. Giá hiển thị là giá đã bao gồm phí vận chuyển trọn gói về Việt Nam, người dùng dễ dàng tìm kiếm, so sánh để tìm mua sản phẩm ưng ý.

Người dùng cần lưu ý các thông tin như kích thước, màu sắc, kiểu... và chọn đúng theo nhu cầu trước khi bỏ sản phẩm vào giỏ hàng, vì Fado.vn sẽ căn cứ vào đúng link đã được chọn trước đó để giao hàng.

Bước 3: Sau khi chọn sản phẩm, người dùng có thể vào mục"Giỏ hàng" để cập nhật số lượng, thêm món hàng muốn mua, bỏ chọn bằng nút "xóa" bên dưới tên sản phẩm. Kế đến, điền đầy đủ thông tin người mua, thông tin người nhận, mã khuyến mãi (nếu có), nhấn nút "xác nhận" để hoàn tất bước 3.

Bước 4: Tiếp theo, người mua cần chọn phương thức và phần trăm thanh toán cho đơn hàng. Chỉ cần thanh toán 50% giá trị đơn hàng, Fado sẽ tiến hành đặt hàng thay bạn. Có 3 hình thức thanh toán: tại nhà phù hợp với người không có tài khoản ngân hàng; đến trụ sở Fado hoặc thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.

Nếu có nhu cầu quyết toán với cơ quan thuế, người mua có thể yêu cầu xuất hóa đơn tài chính trực tiếp. Cuối cùng, bạn cần rà soát lại thông tin một lần nữa, nếu đảm bảo không có gì sai sót thì nhấn vào ô đồng ý điều kiện, xác nhận đơn hàng để chính thức đặt hàng từ Fado.vn.

Bước 5: Để kiểm tra tình trạng của món hàng đã đặt mua, người dùng chỉ cần đăng nhập vào tài khoản, nhấp chuột vào menu trên cùng bên phải, chọn "Theo dõi đơn hàng".

Giao diện thông minh và đầy đủ thông tin của Fado giúp người dùng dễ dàng nắm bắt những thông tin sản phẩm, liên tục cập nhật ưu đãi theo thời gian thực từ Amazon Mỹ, Đức, Nhật Bản. Bên cạnh đó, các dịch vụ sau mua cũng được Fado cam kết, từ chế độ bảo hành đến việc đổi trả theo chính sách cụ thể, bảo vệ người dùng.

Đồng hành cùng một trong những chương trình mua sắm lớn nhất thế giới, Fado cũng tung ra chương trình khuyến mãi lớn từ ngày 10 đến 17/7 với "Vòng xoay may mắn - Quay đi chờ chi". Theo đó, khách hàng đăng nhập vào hệ thống để có 2 lượt quay may mắn trong ngày. Tiến hành quay thưởng ở vòng tròn may mắn, khách hàng đăng nhập và nhấn vào nút 'Quay' để khởi động.

Phần thưởng mà khách hàng nhận được sẽ tương ứng với ô kết quả của vòng quay dừng lại tại đó. Cuối cùng, khách hàng bấm xem lại và sử dụng giải thưởng bằng cách chọn 'Quà đạt được'.

Ngoài 2 lượt quay sẵn có, nếu muốn tiếp tục thử vận may, khách hàng chỉ cần chia sẻ sự kiện công khai trên Facebook, đánh hastag #Fado, #Primeday hoặc mời bạn bè cùng chơi. Việc chia sẻ công khai được tính thêm một lượt.

Không chỉ tham gia miễn phí, vòng quay may mắn còn mang đến cơ hội trúng thưởng 100% cho khách hàng. Phiếu mua sắm tại Fado có giá trị 50.000 - 500.000 đồng sẽ được Fado gửi trực tiếp đến người chơi. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt như 7 loa Doss trị giá hơn 700.000 đồng, 100 phần quà mỗi phần quà là một bộ hộp nhựa cao cấp Lock & lock trị giá 300.000 đồng. Xem thêm tại đây.

Thư Kỳ