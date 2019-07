Bố mẹ bốc thăm chọn người được sống tiếp để chăm con

Chị Vương Hoa Anh (42 tuổi) tay cầm mẩu giấy trắng khóc nức nở, còn người chồng tên Kha Nam Mỹ (46 tuổi) xoa tay vợ an ủi: "Em hãy tiếp tục sống để chữa trị và nuôi nấng con gái trưởng thành". Cả hai vợ chồng đều đang điều trị ung thư. Anh Kha bị ung thư dạ dày còn chị Vương bị ung thư vú. Trước đó đôi vợ chồng này đã quy ước với nhau, ai bắt được mẩu giấy trắng đồng nghĩa với việc tiếp tục được chữa trị.

Sự việc xảy ra ngày 26/6, tại khoa Thận, Bệnh viện Liên kết số 1 của Đại học Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Đây là nơi đang điều trị bệnh lupus ban đỏ cho con gái 16 tuổi của họ.

Anh Kha an ủi vợ sau khi vợ anh bốc được phiếu tiếp tục sống để chăm con. Ảnh: ncnews.

Sau khi video về câu chuyện trên được phát sóng trên đài truyền hình thành phố Nam Xương, anh Kha tiết lộ trước đó đã chuẩn bị sẵn 2 mẩu giấy trắng rồi yêu cầu vợ bốc thăm trước. "Tôi muốn nhường cơ hội sống cho vợ bởi các bác sĩ nói rằng bệnh tình của cô ấy tiến triển tốt hơn tôi".

Con gái họ là An An, phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ từ tháng 5. Đây là một căn bệnh mạn tính trong đó hệ miễn dịch của cơ thể tự tấn công các kháng thể. Sau khi thăm khám tại bệnh viện thành phố, cô bé được giữ lại vì bệnh tiến triển nặng. Giờ An An đang phải chạy thận để lọc máu.

Để có tiền chữa trị cho con, anh Kha đã phải bán hết mọi tài sản có giá trị trong nhà. Trước đó tiền chữa ung thư cho bản thân và vợ, anh đã vay mượn của người thân, bạn bè và không có khả năng trả nợ. "Tiền chữa cho con giờ đã lên tới 180.000 tệ (gần 600 triệu đồng) nên gia đình đã khánh kiệt. Chúng tôi vừa được thông báo chuẩn bị thêm một khoản tiền lớn nữa cho đợt điều trị tiếp theo của con gái", chị Vương vừa khóc vừa nói.

Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình, không thể trụ vững nếu cả 3 người cùng điều trị, anh Kha đã quyết định dành cơ hội sống cho vợ và con gái. Tuy nhiên cả hai vợ chồng không dám nói việc này với An An bởi sợ cô bé 16 tuổi phải chịu gánh nặng tâm lý, không tốt cho việc điều trị lâu dài.

Sau khi phóng sự về đôi vợ chồng này được phát sóng, Quỹ từ thiện Trung Quốc dành cho trẻ em đã phát động một chiến dịch gây quỹ ủng hộ gia đình An An. Tính đến hết ngày 29/6, quỹ này đã quyên góp được 902.000 tệ (gần 3 tỷ đồng) dành để chữa trị cho cô bé.

Tuy nhận được số tiền khá lớn nhưng anh Kha cũng cho hay, số tiền này chỉ đủ để chữa bệnh cho An An, anh cũng không tiết lộ là có tiếp tục chữa trị bệnh ung thư của bản thân hay không.

Vy Trang (Theo ncnews)