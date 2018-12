Ông bố từng cứu sống cả nhà chia sẻ cách thoát ngạt khói cháy

Con trai út anh Tam Khoa, Trần Thanh Tùng, 22 tuổi, là một trong những người may mắn thoát khỏi đám cháy tại chung cư Carina, quận 8, TP HCM rạng sáng nay 23/3. Nhờ sự trợ giúp của bố qua điện thoại, chàng sinh viên đã lấy lại bình tĩnh, từng bước làm theo hướng dẫn, giúp bản thân an toàn, trước khi được sự trợ giúp từ lực lượng cứu hỏa.

Anh Khoa cho hay hai vợ chồng anh sống ở Hà Nội, còn hai cậu con trai, 22 và 24 tuổi đang sống và học tập ở TP HCM. Khoảng một rưỡi sáng hôm nay, anh nhận được điện thoại của Tùng nói rằng chung cư đang bị cháy. Tùng có tiền sử khó thở nên đặc biệt nhạy cảm với khói, cậu khá bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu nên nhờ bố trợ giúp. Cậu con trai thứ hai bận việc nên không có nhà thời điểm đó.

Anh kể lại khi nghe thấy giọng con trai có vẻ hoảng hốt, việc đầu tiên anh làm là giúp con lấy lại bình tĩnh. Anh nói con hãy lấy khăn, nhúng nước, rồi bịt vào mũi để không hít phải khí độc. Sau đó quan sát nhanh xung quanh xem khói và lửa thế nào, nếu có thể hãy chạy nhanh xuống thang bộ. Căn hộ con anh đang ở là tầng 11.

Thanh Tùng thoát khỏi đám cháy nhờ sự trợ giúp của bố qua điện thoại.

"Khi nghe con nói cầu thang khói quá không chạy được, lúc đó đèn khu chung cư cũng mất không nhìn thấy gì, tôi nói con hãy chạy ngay vào nhà, khóa cửa vào. Sau đó, dùng khăn, giẻ nhúng nước, nhét vào các kẽ cửa cho khói không vào được, rồi chạy ra ban công, đóng chặt cửa. Đó là nơi thoáng nhất, đỡ hít phải nhiều khí độc. May mắn là cửa ngoài ban công khá kín nên khói khó lọt qua", anh Khoa kể lại.

Ông bố 51 tuổi còn cẩn thận dặn con phải cầm điện thoại, bật chế độ đèn pin khi ngồi ngoài ban công để những người bên dưới, và lực lượng cứu hộ có thể trông thấy. Cùng thời điểm đó, anh gọi điện cho những người thân quen đến nơi để xem xét tình hình. Cậu con trai cả cũng đã về nhà ngay, đang đứng ở dưới chờ ứng cứu.

Anh chia sẻ lúc con gọi anh đang ở Yên Bái. Vì quá lo lắng nên anh và lái xe đã về Hà Nội ngay trong đêm, có gì bay luôn vào TP HCM. "Trong suốt 2 tiếng con ngồi ngoài ban công chờ ứng cứu, hai bố con giữ liên lạc suốt. Tôi dặn con phải thật bình tĩnh, vẫn phải giữ khăn bịt mũi để không hít phải khói độc. Chỉ đến khi nghe con nói đã trèo được xuống dưới đất bằng thang cứu hộ của lực lượng cứu hỏa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm", anh Khoa cho biết.

"Khi xuống đến mặt đất, con đã khóc vì sợ và thương những người chưa được cứu sống. Con đã hỏi mẹ nhiều lần về việc sống ở chung cư, nếu có cháy xảy ra thì sao. Mẹ từng trả lời có thể chết hoặc may mắn thì sống! Đêm qua con là người may mắn. Mẹ đang thắp hương cầu trời phù hộ bình an và êm ấm cho những người láng giềng của các con", mẹ của Thanh Tùng chia sẻ trên trang cá nhân.

Mộc Miên