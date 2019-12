AnhCả nhà đều yêu thích chiếc xe giống hệt trong phim kinh điển, nhưng James Napier không chắc vợ biết khoản tiền dùng để sửa hay không.

James Napier, 37 tuổi, nhà thiết kế web ở Wickford, Essex mất 5 tháng và 80.000 bảng Anh (2,4 tỷ đồng) để biến chiếc xe ôtô thường ngày thành xe trong bộ phim giả tưởng kinh điển "Back to the future" (Trở về tương lai) của đạo diễn Robert Zemeckis sản xuất năm 1985. Chiếc xe do nhân vật chính Marty McFly sở hữu - dùng để du hành xuyên thời gian.

James đã trang bị một số tiện ích để mô phỏng động cơ trong phim: một máy hút khói, hoạt động mỗi khi cửa mở, một số mặt số và đèn được thiết kế để tái tạo động cơ giống trong phim.

James đưa các con đi học bằng chiếc xe "du hành xuyên thời gian". South West News Service.



Chiếc xe cũng đã được Bộ Giao thông vận tải nước này cấp phép. "Tôi lái nó ra ngoài vào cuối tuần và thỉnh thoảng đưa các con đi học hoặc đi đá bóng. Bọn trẻ rất thích và bạn bè của chúng cũng thấy rất thú vị", anh nói. Được đưa đón các con đến trường trên chiếc xe màu bạc đầy tính biểu tượng này là "những ngày tuyệt vời nhất từ trước tới nay".

Daisy, 8 tuổi, con út của anh rất hãnh diện khi được ngồi trên chiếc xe "du hành xuyên thời gian". " Cháu rất thích vì mỗi lần bố lái xe, mọi người đều kêu lên vì kinh ngạc", cô bé nói.

Chiếc xe cũng trở thành chủ đề bàn tán của cả thị trấn. Mọi người thường đổ xô đến, chỉ để thấy nó lướt qua trong thoáng chốc.

Nhật Minh (Theo The Sun)